Τι είναι η στρατηγική διαπραγμάτευσης RSI;

Μια στρατηγική διαπραγμάτευσης RSI είναι ένα σύνολο κανόνων και τεχνικών που χρησιμοποιεί τον δείκτη RSI για τον εντοπισμό πιθανών εισόδων διαπραγμάτευσης με βάση τις συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης ή τις μεταβολές ορμής. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι χρήσης του δείκτη RSI στις διαπραγματεύσεις.

Υπεραγορασμένο και υπερπουλημένο

Όπως έχουμε ήδη συζητήσει, αν ο δείκτης RSI δείχνει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο έχει γίνει υπεραγορασμένο και στη συνέχεια αρχίζει να δείχνει προς τα κάτω, υποδηλώνει ότι η τιμή μπορεί να το ακολουθήσει προς τα κάτω. Ομοίως, αν ο RSI είναι υπερπουλημένος και στη συνέχεια αρχίσει να δείχνει προς τα πάνω, η τιμή θα μπορούσε να είναι έτοιμη να γυρίσει επίσης προς τα πάνω.

Όσοι ακολουθούν αυτή τη στρατηγική διαπραγμάτευσης RSI μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιμένουν μέχρι ο RSI να πέσει κάτω από το 70 από ένα επίπεδο υπεραγορασμένης κατάστασης για να πάρουν μια πιθανή θέση πώλησης. Στη συνέχεια, όταν ο RSI αυξηθεί πάνω από το 30 από υπερπουλημένες συνθήκες, η ιδέα είναι να πάρετε μια θέση αγοράς.



*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

50-crossover

Οι traders θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το επίπεδο RSI 50 (η κεντρική γραμμή) για να επιβεβαιώσουν ότι υπάρχει τάση των τιμών. Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, μια πτωτική τάση προτείνεται όταν ο RSI διασταυρώνεται από πάνω από 50 σε κάτω από 50. Ομοίως, μια ανοδική τάση υποδηλώνεται όταν ο RSI περνάει πάνω από το 50.



Απόκλιση

Ένας άλλος τρόπος διαπραγμάτευσης με τον RSI είναι να αναζητήσετε αποκλίσεις μεταξύ του RSI και της τιμής της αγοράς. Με απλά λόγια, οι traders αναζητούν καταστάσεις όταν η ορμή κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση της τιμής, σηματοδοτώντας ένα πιθανό σημείο καμπής.

Όταν η τιμή χτυπά ένα "υψηλότερο υψηλό" αλλά ο RSI κάνει ένα "χαμηλότερο υψηλό" - αυτό είναι γνωστό ως καθοδική απόκλιση.

Όταν η τιμή κάνει ένα "χαμηλότερο χαμηλό" και ο RSI σχηματίζει ένα "υψηλότερο χαμηλό" - αυτό είναι γνωστό ως ανοδική απόκλιση.

Όταν εμφανίζεται απόκλιση, η θεωρία αναφέρει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αντιστροφής των τιμών. Αυτό θα μπορούσε να παρουσιάσει πιθανά βραχυπρόθεσμα σήματα πώλησης και αγοράς.



Ταλαντεύσεις αποτυχίας RSI

Πρόκειται για μια παρόμοια έννοια με την απόκλιση, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Οι "διακυμάνσεις" είναι μικρά υψηλά και χαμηλά που κάνει μια τιμή όταν βρίσκεται σε μια τάση. Ο RSI τείνει να παρακολουθεί τα υψηλά και τα χαμηλά της τιμής.

Οι ανοδικές τάσεις βλέπουν υψηλότερα υψηλά και χαμηλά. Οι καθοδικές τάσεις βλέπουν χαμηλότερα υψηλά και χαμηλά. Αν ο RSI κινείται χαμηλότερα αλλά η τιμή συνεχίζει να ανεβαίνει, αυτό θα μπορούσε να είναι σημάδι βραχυπρόθεσμης αντιστροφής της τάσης.



