Κινητός μέσος όρος
Βελτιώστε την εμπειρία σας στο trading με τη χρήση κινητών μέσω όρων. Ανακαλύψτε πως να χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους και στρατηγικές για τον εντοπισμό τάσεων, σημείων στήριξης και αντίστασης και πολλά άλλα.
Τι είναι η στρατηγική trading κινητού μέσου όρου;
Η στρατηγική trading με χρήση κινητού μέσου όρου είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιεί τον κινητό μέσο όρο (MA) της τιμής ενός αξιόγραφου για τον εντοπισμό πιθανών τάσεων της αγοράς. Ο κινητός μέσος όρος υπολογίζει τη μέση τιμή ενός αξιόγραφου για μια συγκεκριμένη περίοδο. Εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις των τιμών, μπορεί να βοηθήσει τους traders να διακρίνουν τις τάσεις και να εκτιμήσουν καλύτερη την κατάσταση της αγοράς.
Κύρια σημεία
Η στρατηγική trading με χρήση κινητού μέσου όρου είναι μια δημοφιλής μέθοδος τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται από τους traders για τον εντοπισμό πιθανών τάσεων της αγοράς με τη χρήση του κινητού μέσου όρου (MA) της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου.
Οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κινητούς μέσους όρους με διάφορους τρόπους, όπως η επιλογή του σωστού χρονικού πλαισίου, ο εντοπισμός μιας τάσης, καθώς και ο προσδιορισμός σημείων στήριξης και αντίστασης.
Οι διαφορετικοί τύποι κινητών μέσων όρων περιλαμβάνουν τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA), τον εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) και τον σταθμισμένο κινητό μέσο όρο (WMA).
Οι βασικές στρατηγικές trading με χρήση κινητού μέσου όρου είναι η στρατηγική διασταύρωσης, η στρατηγική με χρήση φακέλων και η στρατηγική τύπου κορδέλας.
Επεξήγηση κινητού μέσου όρου
Ο κινητός μέσος όρος είναι ένας προσαρμόσιμος τεχνικός δείκτης, που επιτρέπει στους traders να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων τύπων και χρονοδιαγραμμάτων για να σχεδιάσουν μια εξατομικευμένη στρατηγική με χρήση κινητού μέσου όρου.
Στις δεκαετίες του 1920 και του 1930, οι κινητοί μέσοι έγιναν γνωστοί ως ένα δημοφιλές εργαλείο στο trading, εν μέρει χάρη στο έργο των Richard Schabacker και Robert Rhea, οι οποίοι εισήγαγαν την έννοια της παρακολούθησης τάσεων (trend-following).
Η ιδέα πίσω από αυτή την προσέγγιση είναι ότι οι traders μπορούν να επωφεληθούν από τις διαρκείς μεταβολές των τιμών εντοπίζοντας και ακολουθώντας τις τάσεις χρησιμοποιώντας κινητούς μέσους όρους.
Πως να κάνετε trading με χρήση κινητού μέσου όρου
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι τρόποι χρήσης του κινητού μέσου όρου για να βελτιώσετε την εμπειρία σας στο trading.
- Επιλογή του κατάλληλου χρονικού πλαισίου
Ο κινητός μέσος όρος είναι διαθέσιμος στις περισσότερες πλατφόρμες trading και εμφανίζεται ως γραμμή που ακολουθεί ένα διάγραμμα. Για παράδειγμα, στο παρακάτω διάγραμμα, ένας κινητός μέσος όρος 20 ημερών εμφανίζεται ως μπλε γραμμή που ακολουθεί το διάγραμμα κεριών.
Οι traders μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πολλαπλών χρονικών πλαισίων, γνωστών και ως περιόδων «look-back», οι οποίες μπορούν να κυμαίνονται από λίγες ώρες έως αρκετούς μήνες. Τα μικρότερα χρονικά πλαίσια μπορεί να κάνουν τον κινητό μέσο όρο πιο ευαίσθητο στις μεταβολές των τιμών, ενώ τα μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια μπορεί να παρέχουν μια πιο ομαλή ένδειξη της υποκείμενης τάσης.
*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων
- Αναγνώριση μίας τάσης
Όπως υποδηλώνει η αρχική τους χρήση, οι κινητοί μέσοι όροι χρησιμοποιούνται ευρέως για την αναγνώριση των τάσεων των τιμών. Όταν η τιμή κινείται πάνω από τον κινητό μέσο όρο, θεωρείται ότι σηματοδοτεί μια ανοδική τάση, ενώ μια κίνηση της τιμής κάτω από τον κινητό μέσο όρο μπορεί να σηματοδοτεί μια καθοδική τάση. Επιπλέον, η κλίση του κινητού μέσου όρου μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την δυναμική της τάσης.
*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων
- Καθορισμός σημείων στήριξης και αντίστασης
Οι κινητοί μέσοι όροι μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως δυναμικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Σε μια ανοδική τάση, ο κινητός μέσος όρος μπορεί να λειτουργήσει ως επίπεδο στήριξης, όπου οι τιμές έχουν την τάση να αναπηδήσουν και να συνεχίσουν την ανοδική κίνηση. Αντίθετα, σε μια πτωτική τάση, ο κινητός μέσος όρος μπορεί να χρησιμεύσει ως επίπεδο αντίστασης, προκαλώντας την αντιστροφή της πτωτικής πορείας των τιμών.
Αυτό το χαρακτηριστικό των κινητών μέσων όρων μπορεί να βοηθήσει τους traders να εντοπίσουν τα σημεία εισόδου και εξόδου, καθώς και να ορίσουν εντολές stop-loss και take-profit. Σημειώστε ότι οι απλές εντολές stop-loss δεν προστατεύουν από την ολίσθηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία εγγυημένη εντολή stop-loss, η οποία όμως χρεώνεται.
*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων
Χρήση διαφορετικών τύπων κινητών μέσων όρων
Με την πάροδο των ετών, έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τύποι κινητών μέσων όρων που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά στυλ και στόχους στο trading. Για παράδειγμα, ο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) προηγήθηκε της δημιουργίας του εκθετικού κινητού μέσου όρου (EMA) από τον J. Welles Wilder Jr. τη δεκαετία του 1970, ο οποίος δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα πρόσφατα δεδομένα τιμών, καθιστώντας τον πιο ευέλικτο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, αναπτύχθηκε ο σταθμισμένος κινητός μέσος όρος (WMA) για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε συγκεκριμένες περιόδους στον υπολογισμό.
Πως να υπολογίσετε έναν κινητό μέσο όρο
Ανάλογα με το είδος, θα υπάρχει ένας διαφορετικός τύπος κινητού μέσου όρου.
- Τύπος υπολογισμού απλού κινητού μέσου όρου (SMA)
Ο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) είναι ο πιο βασικός και ευρέως χρησιμοποιούμενος τύπος κινητού μέσου όρου. Υπολογίζεται με τη λήψη του αριθμητικού μέσου ενός συνόλου τιμών ή σημείων δεδομένων για μια συγκεκριμένη περίοδο.
Ο τύπος υπολογισμού του SMA είναι:
SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n
Όπου
P1, P2, ... , Pn = τιμές των δεδομένων
n = αριθμός περιόδων
Ο SMA δίνει την ίδια βαρύτητα σε κάθε σημείο τιμής και εξομαλύνει τις διακυμάνσεις των τιμών για να αποκαλύψει την υποκείμενη τάση. Ωστόσο, ένας περιορισμός του SMA είναι ότι μπορεί να αργήσει να αντιδράσει στις πρόσφατες μεταβολές των τιμών, γεγονός που τον καθιστά λιγότερο ευέλικτο σε ξαφνικές αλλαγές της αγοράς.
Τύπος υπολογισμού εκθετικού κινητού μέσου όρου (EMA)
Ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (ΕΜΑ) είναι ένας πιο εξελιγμένος τύπος του κινητού μέσου όρου που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα πρόσφατα δεδομένα τιμών, καθιστώντας τον πιο ευαίσθητο στα πιο πρόσφατα δεδομένα της αγοράς.
Ο τύπος υπολογισμού του EMA είναι:
EMA = (Κλείσιμο - Προηγούμενος EMA) * (2 / (n + 1)) + Προηγούμενος EMA
Όπου
Κλείσιμο = τρέχουσα τιμή κλεισίματος
Προηγούμενος EMA = τιμή EMA της προηγούμενης περιόδου
n = αριθμός περιόδων
Ο ΕΜΑ αντιδρά πιο γρήγορα στις πρόσφατες μεταβολές των τιμών, παρέχοντας στους traders ένα πιο γρήγορο σήμα για πιθανές αντιστροφές ή συνέχειες της τάσης. Ωστόσο, η αυξημένη ευαισθησία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε περισσότερα ψευδή σήματα σε σύγκριση με τον SMA.
Τύπος υπολογισμού σταθμισμένου κινητού μέσου όρου (WMA)
Ο σταθμισμένος κινητός μέσος όρος (WMA) αποδίδει διαφορετικά βάρη σε κάθε τιμή. Ομοίως με τον ΕΜΑ, δίνει συνήθως μεγαλύτερη σημασία στα πρόσφατα δεδομένα, ωστόσο διαφέρει ως προς τον τρόπο υπολογισμού του μέσου όρου και την απόδοση βαρύτητας στα σημεία δεδομένων.
Ο τύπος υπολογισμού του WMA είναι:
WMA = (P1 * n + P2 * (n - 1) + ... + Pn * 1) / (n * (n + 1) / 2)
Όπου
P1, P2, ... , Pn = τιμές των δεδομένων
n = αριθμός περιόδων.
Σε αντίθεση με τον SMA, ο οποίος αποδίδει ίση βαρύτητα σε όλα τα σημεία δεδομένων, και τον EMA, ο οποίος χρησιμοποιεί έναν εκθετικό τύπο εξομάλυνσης, ο WMA υπολογίζει τον μέσο όρο πολλαπλασιάζοντας κάθε σημείο τιμής με έναν συντελεστή βαρύτητας που μειώνεται σε αξία όσο παλαιότερε είναι τα δεδομένα.
Αυτό δίνει στον WMA τη δυνατότητα ταχύτερης ανταπόκρισης στις μεταβολές των τιμών σε σχέση με τον SMA και ένα πιο προσαρμόσιμο σύστημα στάθμισης από τον EMA. Ωστόσο, ομοίως με τον EMA, η αυξημένη ευαισθησία του WMA μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα ψευδή σήματα.
Στρατηγική διασταύρωσης κινητού μέσου όρου
Η στρατηγική διασταύρωσης κινητών μέσων όρων βασίζεται στην αρχή ότι όταν δύο κινητοί μέσοι όροι διαφορετικών περιόδων διασταυρώνονται μεταξύ τους, αυτό υποδηλώνει μια πιθανή αλλαγή στην τάση της αγοράς.
Μια διασταύρωση συμβαίνει όταν ένας βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος διασχίζει έναν μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος είναι πιο ευαίσθητος στις πρόσφατες μεταβολές των τιμών, ενώ ο μακροπρόθεσμος κινητός μέσος όρος είναι λιγότερο ευαίσθητος και παρέχει μια πιο ομαλή απεικόνιση της τάσης των τιμών. Όταν τέμνονται, αυτό μπορεί να υποδηλώνει μια αλλαγή στο κλίμα της αγοράς, υποδεικνύοντας ότι η τάση μπορεί να αντιστρέφεται ή να επιταχύνεται.
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι διασταυρώσεων κινητού μέσου όρου: ανοδική διασταύρωση και πτωτική διασταύρωση. Κάθε τύπος διασταύρωσης σηματοδοτεί ένα διαφορετικό σενάριο για την πορεία της αγοράς.
Ανοδική διασταύρωση
Μια ανοδική διασταύρωση συμβαίνει όταν ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος διασταυρώνεται πάνω από τον μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η πρόσφατη τάση των τιμών είναι ισχυρότερη από την ιστορική τάση, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει ότι η αγορά εισέρχεται σε ανοδική φάση.
Οι traders συνήθως ερμηνεύουν μια ανοδική διασταύρωση ως σήμα αγοράς, κάτι που μπορεί να τους οδηγήσει στο να λάβουν μία θέση αγοράς (long) ή να αυξήσουν μία υπάρχουσα θέση αγοράς. Οι ανοδικές διασταυρώσεις μπορούν να εμφανιστούν με διαφορετικούς τύπους κινητών μέσων όρων, όπως ο απλός, ο εκθετικός ή ο σταθμισμένος κινητός μέσος όρος, ανάλογα με την προτίμηση και τη στρατηγική του trader.
*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων
Πτωτική διασταύρωση
Μια πτωτική διασταύρωση συμβαίνει όταν ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος διασταυρώνεται κάτω από τον μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο. Σε αυτό το σενάριο, η πρόσφατη τάση τιμών είναι λιγότερο ισχυρή από την ιστορική τάση, υποδηλώνοντας μια πτωτική φάση της αγοράς.
Οι traders συνήθως ερμηνεύουν μια πτωτική διασταύρωση ως σήμα πώλησης, κάτι που μπορεί να τους οδηγήσει στο να κλείσουν μία θέση αγοράς (long), να λάβουν μία θέση πώλησης (short) ή να μειώσουν την έκθεσή τους στη συγκεκριμένη αγορά. Όπως και οι ανοδικές διασταυρώσεις, οι πτωτικές διασταυρώσεις μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν διάφορους τύπους κινητών μέσων όρων, όπως ο απλός, ο εκθετικός και ο σταθμισμένος κινητός μέσος όρος.
*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων
Στρατηγική κινητού μέσου όρου με χρήση φακέλων
Η στρατηγική κινητού μέσου όρου τύπου "φάκελος" αποτελείται από τρία στοιχεία: μια κεντρική γραμμή κινητού μέσου όρου, συνήθως ενος απλού κινητού μέσου όρου (SMA) και δύο παράλληλες γραμμές, ή "φακέλους", που τοποθετούνται πάνω και κάτω από την κεντρική γραμμή σε σταθερή ποσοστιαία απόσταση.
Αυτή η στρατηγική έχει ομοιότητες με τον δείκτη Bollinger Bands®, αν και ενώ στα Bollinger Bands® οι αποκλίσεις βασίζονται στη μεταβλητότητα των τιμών, η ποσοστιαία απόσταση των "φακέλων" μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη μεταβλητότητα και την ανοχή κινδύνου του trader.
Για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποσοστιαίας απόστασης, οι traders μπορούν να παρατηρήσουν τις ιστορικές μεταβολές των τιμών για να εντοπίσουν τις τυπικές διακυμάνσεις του περιουσιακού στοιχείου. Επιπλέον, οι traders μπορούν να επιλέξουν μια μέθοδο δοκιμής και σφάλματος, δοκιμάζοντας διάφορες ποσοστιαίες αποστάσεις.
*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων
Στην πράξη, οι "φάκελοι" του κινητού μέσου όρου μπορούν να χρησιμεύσουν ως δυναμικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης, προσφέροντας στους traders καθοδήγηση για τον καθορισμό των βέλτιστων θέσεων trading. Όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινείται προς το ανώτερο μέρος του φάκελου ή το ξεπερνάει, αυτό μπορεί να υποδηλώνει συνθήκες υπεραγοράς. Αντίθετα, αν η τιμή πλησιάσει ή πέσει κάτω από το κατώτερο σημείο του φακέλου, αυτό μπορεί να υποδηλώνει συνθήκες υπερπώλησης.
Στρατηγική κινητού μέσου όρου τύπου κορδέλας
Η στρατηγική κινητού μέσου όρου τύπου κορδέλας χρησιμοποιεί πολλαπλούς κινητούς μέσους όρους για την ανάλυση των τάσεων των τιμών. Η κορδέλα αποτελείται από μια σειρά κινητών μέσων όρων με διαφορετικά χρονικά πλαίσια, που συνήθως κυμαίνονται από βραχυπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες περιόδους. Στόχος είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης απεικόνιση της υποκείμενης δύναμης και κατεύθυνσης της τάσης.
Για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής κινητού μέσου όρου, οι traders σχεδιάζουν μια ακολουθία κινητών μέσων όρων, με απλούς κινητούς μέσους όρους (SMA) ή εκθετικούς κινητούς μέσους όρους (EMA), σε ένα διάγραμμα τιμών. Η επιλογή των χρονικών πλαισίων εξαρτάται από τις προτιμήσεις του trader και τις συνθήκες της εκάστοτε αγοράς. Οι πιο συνηθισμένες περίοδοι είναι αυτές των 10, 20, 30, 50 και 100 ημερών, αν και η προσαρμογή μπορεί να είναι πιο κατάλληλη για μεμονωμένες στρατηγικές.
*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων
Η βασική έννοια της στρατηγικής κινητού μέσου όρου τύπου κορδέλας είναι η παρατήρηση της ευθυγράμμισης και της απόστασης των κινητών μέσων όρων. Όταν οι κινητοί μέσοι όροι είναι ευθυγραμμισμένοι σε αύξουσα σειρά (από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο) και έχουν ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ τους, αυτό μπορεί να υποδηλώνει μια ισχυρή ανοδική τάση.
Αντίθετα, αν είναι ευθυγραμμισμένοι σε φθίνουσα σειρά (από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο) και σε ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ τους, υποδεικνύεται μια ισχυρή πτωτική τάση. Τα σήματα δημιουργούνται όταν οι κινητοί μέσοι όροι συγκλίνουν, αποκλίνουν ή παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη αλλαγή στην απόσταση μεταξύ τους, καθώς αυτά τα γεγονότα μπορεί να σηματοδοτούν πιθανές αντιστροφές ή συνέχειες της τάσης.
Συμπέρασμα
Συμπερασμτικά, η στρατηγική trading με χρήση του κινητού μέσου όρου είναι μια δημοφιλής μέθοδος τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται από τους traders για τον εντοπισμό πιθανών τάσεων της αγοράς. Εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις των τιμών, ο κινητός μέσος όρος βοηθά τους traders να διακρίνουν τις τάσεις και να εκτιμήσουν καλύτερα την κατάσταση της αγοράς.
Οι traders μπορούν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους στο trading επιλέγοντας το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο και τον τύπο κινητού μέσου όρου, όπως SMA, EMA ή WMA. Οι κινητοί μέσοι όροι μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως δυναμικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης και οι traders μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν για τον εντοπισμό σημείων εισόδου και εξόδου.
Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα στρατηγικών trading με χρήση του κινητού μέσου όρου, όπου το καθένα έχει τη δική του προσέγγιση στην ανάλυση των τάσεων της αγοράς. Οι βασικές τεχνικές είναι η στρατηγική διασταύρωσης, η στρατηγική με χρήση φακέλων και η στρατηγική τύπου κορδέλας.
Με την κατανόησή αυτών, οι traders μπορούν να επιλέξουν αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο στυλ και τους στόχους τους στο trading και να χρησιμοποιήσουν τους κινητούς μέσους όρους προς όφελός τους. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε στρατηγική trading, είναι σημαντικό να πραγματοποιείτε ενδελεχή ανάλυση, να χρησιμοποιείτε τεχνικές διαχείρισης κινδύνου και να παρακολουθείτε συνεχώς την αγορά ώστε να προσαρμόζετε την προσέγγισή σας ανάλογα με τις εξελίξεις. Οι traders μπορούν επίσης να επιλέξουν να δοκιμάσουν τη στρατηγική τους χρησιμοποιώντας αρχικά έναν λογαριασμό demo πριν διακινδυνεύσουν πραγματικά χρήματα.
Συχνές Ερωτήσεις
Πως να χρησιμοποιείτε τους κινητού μέσους όρους;
Οι κινητοί μέσοι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό τάσεων, αλλά και επιπέδων στήριξης και αντίστασης και πιθανών σημείων εισόδου και εξόδου.
Πως διαβάζονται οι κινητοί μέσοι όροι;
Η ανάγνωση των κινητών μέσων όρων περιλαμβάνει την ανάλυση της θέσης τους σε σχέση με τις μεταβολές των τιμών, καθώς και τα μοτίβα κλίσης και διασταύρωσής τους.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ απλού κινητού μέσου όρου και εκθετικού κινητού μέσου όρου;
Η κύρια διαφορά μεταξύ απλού κινητού μέσου όρου (SMA) και εκθετικού κινητού μέσου όρου (EMA) είναι ότι ο τελευταίος δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα πρόσφατα δεδομένα τιμών, καθιστώντας τον πιο ευαίσθητο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.
Μπορούν οι κινητοί μέσοι όροι να χρησιμοποιηθούν για βραχυπρόθεσμο trading ή είναι καταλληλότεροι για μακροπρόθεσμο trading;
Οι κινητοί μέσοι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για βραχυπρόθεσμο όσο και για μακροπρόθεσμο trading, ωστόσο τα μικρά χρονικά πλαίσια μπορεί να κάνουν τον κινητό μέσο όρο πιο ευαίσθητο στις μεταβολές των τιμών, ενώ τα μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια μπορεί να παρέχουν μια πιο ομαλή ένδειξη της υποκείμενης τάσης.