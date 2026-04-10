Handeln CRH PLC - GBP - CRHl CFD

Über CRH PLC

CRH PLC ist ein in Irland ansässiges Unternehmen, das in Nordamerika und Europa in der Baustoffbranche tätig ist. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Americas Materials, Europe Materials und Building Products. Das Segment Americas Materials befasst sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zuschlagstoffen, Asphalt, Zement und Transportbetonprodukten und bietet Asphaltierungsdienste in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Das Segment Materials Europe befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Zement, Kalk, Zuschlagstoffen, Transportbeton, Fertigbeton und Asphaltprodukten sowie mit Pflaster- und Baudienstleistungen. Es ist in West-, Mittel- und Osteuropa sowie auf den Philippinen in Asien tätig. Das Segment Bauprodukte des Unternehmens umfasst Geschäftsbereiche, die sich auf ein Portfolio von Bauprodukten beziehen, darunter Architekturprodukte, Infrastrukturprodukte, Bauzubehör und Gebäudehüllen.

Der aktuelle realtimekurs der CRH PLC - GBP Aktie beträgt 86.63 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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