Handeln Baxter International - BAX CFD

Über Baxter International Inc

BAXTER INTERNATIONAL INC. bietet durch seine Tochterunternehmen ein Sortiment von ätherischen Nieren- und Krankenhausprodukten an, einschließlich Heim-, akute Dialyse und Dialyse im Dialysezentren; sterile intravenöse Lösungen (IV); Infusionssysteme und -geräte; parenterale Ernährung; Biosurgery-Produkte und Anästhetika, und Apothekenautomatisierung, -software und -dienstleistungen.

Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: Krankenhausprodukte und Nierenerkrankungen. Geschäftsbereich Krankenhausprodukte fertigt IV-Lösungen und Verwaltungssets, vorgemischte Medikamente und Medikament-Rekonstitutionssysteme, vorgefüllte Fläschchen und Spritzen für injizierbare Medikamente, IV Ernährungsprodukte, Infusionspumpen, Inhalationsanästhetika und Biosurgery-Produkte. Das Unternehmen bietet auch Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Apothekenrezepturen und Arzneimittelformulierungen an.

Das Segment Nierenerkrankungen bietet Produkte und Dienstleistungen zur Behandlung terminaler Niereninsuffizienz oder irreversiblem Nierenversagen und akuten Nierenverletzungen an.

Der aktuelle realtimekurs der Baxter International Aktie beträgt 16.78 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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