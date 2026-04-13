交易 FDM Group (Holdings) PLC - FDMgb 差价合约
关于 FDM Group (Holdings) PLC
FDM集团（控股）有限公司是一家位于英国的专业服务提供商，专注于信息技术（IT）。 公司的主要业务活动包括招聘、培训和部署自己的永久性IT和商业顾问（Mounties或顾问），在现场或远程为客户服务。 它擅长一系列技术和业务学科，包括开发、测试、IT服务管理、项目管理办公室、数据工程、云计算、风险、法规和合规、商业分析、商业智能、网络安全、人工智能（AI）、机器学习和机器人流程自动化。 它为毕业生、退伍军人和回国工作的人提供职业计划，以启动或重新启动他们的职业生涯。 其培训中心和销售业务位于伦敦、利兹、纽约、弗吉尼亚州阿灵顿、北卡罗来纳州夏洛特、德克萨斯州奥斯汀、多伦多、法兰克福、新加坡、香港、上海和悉尼等地。
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