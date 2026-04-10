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关于 CRH PLC

CRH PLC是一家总部设在爱尔兰的公司，在北美和欧洲经营建筑材料业务。 该公司通过三个部分进行经营。 美洲材料、欧洲材料和建筑产品。 其美洲材料部门从事骨料、沥青、水泥和预拌混凝土产品的生产和销售，并在美国和加拿大提供沥青铺设服务。 欧洲材料部门从事水泥、石灰、骨料、预拌和预制混凝土、沥青产品的生产和供应，以及铺路和建筑服务。 它的业务遍及西欧、中欧和东欧以及亚洲的菲律宾。 公司的建筑产品部门包括在建筑产品相关平台组合中运营的业务，包括建筑产品、基础设施产品、建筑配件和建筑围护结构。