О компании FDM Group (Holdings) PLC

FDM Group (Holdings) plc является поставщиком профессиональных услуг в Великобритании, специализирующимся на информационных технологиях (ИТ). Основная деятельность компании включает в себя набор, обучение и направление собственных постоянных ИТ- и бизнес-консультантов (горцев или консультантов) к клиентам, как на месте, так и удаленно. Компания специализируется на ряде технических и бизнес-дисциплин, включая разработку, тестирование, управление ИТ-услугами, управление проектами, инженерию данных, облачные вычисления, риски, регулирование и соответствие, бизнес-анализ, бизнес-анализ, кибербезопасность, искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и роботизированную автоматизацию процессов. Компания предоставляет карьерные программы для выпускников, бывших военнослужащих и тех, кто вернулся на работу, чтобы начать или возобновить свою карьеру. Учебные центры и торговые представительства компании расположены в Лондоне, Лидсе, Нью-Йорке, Арлингтоне VA, Шарлотте NC, Остине TX, Торонто, Франкфурте, Сингапуре, Гонконге, Шанхае, Сиднее и других городах.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Frasers L&I Tr, Hannover Rueck SE, The Bancorp, AEM, Public Storage и Regulus Therapeutics Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.