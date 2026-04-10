О компании AEM

AEM Holdings Ltd. - сингапурская компания, которая является поставщиком решений для тестирования полупроводников. Она занимается проектированием и производством оборудования для производства полупроводников и сопутствующей оснастки. Ее сегменты включают решения для тестовых ячеек, инструментальные средства, контрактное производство и другие. Решения для тестовых ячеек включают в себя решения для тестирования на системном уровне и на уровне пластин. Инструментарий включает в себя решения ATE и решения для тестирования и измерения. Решение для тестирования на системном уровне используется производителями микросхем для тестирования модулей и панелей в электронной промышленности. Решение для тестирования на уровне пластины - это решение для тестирования устройств микроэлектромеханических систем (МЭМС). Компания предоставляет услуги контрактного производства, которые включают сборку печатных плат и коробок, проектирование оборудования, сборку кабельных жгутов и другие производственные услуги. Она также предоставляет услуги по управлению материалами, компоновке схем, созданию прототипов и инженерным разработкам.

Текущая цена акций AEM составляет 4.815 SGD.

