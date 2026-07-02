Handel Williams - WMB
O firmie Williams
The Williams Companies, Inc. jest spółką zajmującą się infrastrukturą energetyczną. Segmenty działalności Spółki obejmują Transmisję i Zatokę Meksykańską, Northeast G&P oraz West. Transmisja i Zatoka Meksykańska składa się z międzystanowych gazociągów, Transco i Northwest Pipeline, jak również z aktywów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem gazu ziemnego oraz obsługą i transportem produkcji ropy naftowej w regionie Wybrzeża Zatoki Perskiej. Północno-wschodni G&P obejmuje działalność w zakresie gromadzenia, przetwarzania i frakcjonowania gazu ziemnego w regionie Marcellus Shale, głównie w Pensylwanii, Nowym Jorku oraz w regionie Utica Shale we wschodnim Ohio. West obejmuje działalność w zakresie gromadzenia, przetwarzania i obróbki gazu w regionie Gór Skalistych w Kolorado i Wyoming, w regionie Barnett Shale w północno-środkowym Teksasie, w regionie Eagle Ford Shale w południowym Teksasie, w regionie Haynesville Shale w północno-zachodniej Luizjanie oraz w regionie Mid-Continent.
Obecna cena akcji Williams wynosi 72.17 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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