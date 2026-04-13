O firmie DBV Technologies SA
DBV Technologies SA jest firmą biofarmaceutyczną z siedzibą we Francji, znajdującą się w fazie klinicznej, której celem jest zmiana dziedziny immunoterapii poprzez opracowanie platformy technologicznej o nazwie Vaskin. Podejście terapeutyczne Spółki opiera się na immunoterapii naskórnej (EPIT), czyli opatentowanej metodzie dostarczania związków biologicznie czynnych do układu odpornościowego przez nienaruszoną skórę za pomocą Viaskin. Firma wykorzystuje swoją technologię do leczenia pacjentów, w tym niemowląt i dzieci, cierpiących na poważne alergie pokarmowe, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo, ponieważ wprowadzenie alergenu do krwiobiegu może spowodować poważne lub zagrażające życiu reakcje alergiczne, takie jak wstrząs anafilaktyczny. Portfel produktów Spółki przeznaczonych do leczenia alergii obejmuje Viaskin Peanut, Viaskin Milk i Viaskin Egg. Spółka prowadzi w Stanach Zjednoczonych jedną spółkę zależną DBV Technologies Inc.
Obecna cena akcji DBV Technologies SA wynosi 3.5 EUR.
