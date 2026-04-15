Handel Pinnacle West - PNW CFD
O firmie Pinnacle West
Pinnacle West Capital Corporation jest spółką holdingową działającą w branży elektroenergetycznej. Spółka dostarcza energię i produkty związane z energią osobom i firmom na terenie Arizony. Spółka prowadzi działalność w regulowanym segmencie energii elektrycznej, który składa się z tradycyjnej regulowanej działalności w zakresie detalicznej i hurtowej sprzedaży energii elektrycznej oraz działalności powiązanej, obejmującej wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej. Spółka działa poprzez swoją spółkę zależną Arizona Public Service Company (APS), która wytwarza energię elektryczną dla około 1,3 mln klientów detalicznych w 11 z 15 hrabstw Arizony. APS jest także operatorem i współwłaścicielem Palo Verde, głównego źródła energii elektrycznej dla południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych oraz elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych.
Obecna cena akcji Pinnacle West wynosi 102.63 USD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Casio Computer Co.,Ltd., FDM Group (Holdings) PLC, Cinedigm Corp, Blackrock Smaller Companies Trust PLC, Lyra Therapeutics, Inc. oraz MultiChoice Group Limited. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.