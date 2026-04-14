Handel Mitsui Chemicals, Inc. - 4183 CFD
O firmie Mitsui Chemicals, Inc.
Mitsui Chemicals, Inc. jest producentem chemicznym, zajmującym się głównie produkcją i sprzedażą środków transportu, środków ochrony zdrowia, żywności i opakowań oraz materiałów podstawowych. Spółka działa w czterech segmentach biznesowych. Segment Mobility zajmuje się produkcją i sprzedażą elastomerów, związków funkcjonalnych, polimerów funkcjonalnych i związków polipropylenowych. Segment Healthcare zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów do pielęgnacji wzroku, włóknin, materiałów stomatologicznych i materiałów do higieny osobistej. Segment Żywność i opakowania zajmuje się produkcją i sprzedażą powłok i materiałów funkcjonalnych, folii funkcjonalnych, arkuszy i pestycydów. Segment Materiałów Podstawowych zajmuje się produkcją i sprzedażą surowców petrochemicznych, takich jak etylen i propylen, polietylen, katalizator, fenol, kwas tereftalowy o wysokiej czystości, żywica pet, materiały poliuretanowe i chemikalia przemysłowe.
Obecna cena akcji Mitsui Chemicals, Inc. wynosi 1942.4 JPY.
