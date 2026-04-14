Handel Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated - 9501 CFD
O firmie Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated
Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated jest spółką z siedzibą w Japonii, zajmującą się głównie działalnością w zakresie energii elektrycznej. Spółka działa w czterech segmentach biznesowych. Segment Holdings zajmuje się wspieraniem zarządzania i świadczeniem wspólnych usług na rzecz spółek prowadzących podstawową działalność, a także sprzedażą energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach wodnych i jądrowych. Segment paliwowo-energetyczny zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej z elektrowni cieplnych oraz zakupem paliw, rozwojem energetyki cieplnej, a także inwestycjami w działalność paliwową. Segment Sieci Energetyczne zajmuje się dostarczaniem energii elektrycznej poprzez przesył, transformację i dystrybucję, budową i konserwacją urządzeń przesyłowych, dystrybucyjnych i komunikacyjnych, a także badaniem, nabywaniem i konserwacją gruntów oraz budynków. Segment Energy Partner dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi zgodnie z wymaganiami klientów oraz zapewnia dostawy energii elektrycznej.
Obecna cena akcji Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated wynosi 649.6 JPY.
