O firmie Harmony Gold Mining Company Limited
Harmony Gold Mining Company Limited, poprzez swoje spółki zależne, zajmuje się wydobyciem złota i działalnością pokrewną, w tym poszukiwaniem, wydobyciem i przetwarzaniem. Segmenty działalności Spółki obejmują działalność w Afryce Południowej pod ziemią, na powierzchni oraz działalność międzynarodową. Segment podziemny w Republice Południowej Afryki obejmuje kopalnie Kusasalethu, Doornkop, Phakisa, Tshepong, Masimong, Target 1, Bambanani, Joel, Unisel i Target 3. Segment "Surface" obejmuje pozostałą działalność Spółki prowadzoną na powierzchni. Międzynarodowy segment Spółki obejmuje projekt Hidden Valley. Spółka prowadzi działalność w Republice Południowej Afryki i Papui Nowej Gwinei (PNG). Głównym produktem Spółki jest złoto kruszcowe. Projekty poszukiwawcze Spółki obejmują projekt Golpu i obiekt poszukiwawczy Kili Teke. Spółka posiada około dziewięciu kopalni podziemnych, jedną kopalnię odkrywkową oraz kilka źródeł powierzchniowych w RPA. Do spółek zależnych Spółki należą Lydenburg Exploration Limited, Tswelopele Beneficiation Operation (TBO) oraz Harmony Copper Limited.
Obecna cena akcji Harmony Gold Mining Company Limited wynosi 16.7224 USD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Vidler Water Resources, Inc., Olaplex Holdings, Inc., Republic Bancorp, Vor Biopharma Inc., Unicycive Therapeutics, Inc. oraz United Rental. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.