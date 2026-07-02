Handel Vor Biopharma Inc. - VOR
O firmie Vor Biopharma Inc.
Vor Biopharma Inc jest firmą działającą w branży terapii komórkowych, znajdującą się w fazie klinicznej. Spółka zajmuje się łączeniem nowatorskiego podejścia do inżynierii pacjenta z terapiami celowanymi w celu zapewnienia rozwiązań dla pacjentów cierpiących na nowotwory hematologiczne. Spółka opracowuje kandydata na dostawcę inżynierskich krwiotwórczych komórek macierzystych (eHSC), VOR33, VCAR33, które razem stanowią paradygmat leczenia ostrej białaczki szpikowej (AML) i innych hematologicznych nowotworów złośliwych. Platforma firmy umożliwia leczenie zarówno przeszczepami krwiotwórczych komórek macierzystych, jak i terapiami celowanymi, takimi jak koniugaty przeciwciał z lekami (ADC), przeciwciała dwuspecyficzne oraz terapie z wykorzystaniem komórek CAR-T, w tym CD33 CAR-T. Firma wykorzystuje technologię inżynierii genomu do usuwania powierzchniowych celów CD33 z krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCs) w celu stworzenia VOR33. Produkowane przez Spółkę eHSCs, takie jak VOR33, są przeznaczone do stosowania z terapeutykami, takimi jak VCAR33, które zapewniają zabijanie specyficzne dla danego guza.
Obecna cena akcji Vor Biopharma Inc. wynosi 20.94 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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