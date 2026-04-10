Handel Brenntag AG - BNR CFD
O firmie Brenntag AG
Brenntag SE, dawniej Brenntag AG, to firma z siedzibą w Niemczech zajmująca się kompleksową dystrybucją produktów chemicznych. Oferuje rozwiązania w zakresie dystrybucji chemikaliów przemysłowych i specjalistycznych w systemie business-to-business. Spółka kupuje i magazynuje duże ilości chemikaliów przemysłowych i specjalistycznych oraz przepakowuje je w mniejsze ilości. Ponadto Spółka oferuje dodatkowe usługi, w tym dostawy, mieszanie produktów, łączenie, przepakowywanie, mikronizację i mielenie drobnoziarniste, zarządzanie zapasami i obsługę zwrotów beczek, a także usługi techniczne i laboratoryjne w zakresie chemikaliów specjalistycznych. Spółka oferuje swoje produkty dla wielu branż, takich jak: kleje, farby, przemysł naftowy i gazowy, spożywczy, uzdatnianie wody, środki higieny osobistej i farmaceutyczny. Firma działa poprzez sieć ponad 550 placówek w Europie, Ameryce Północnej i Łacińskiej oraz w regionie Azji i Pacyfiku.
Obecna cena akcji Brenntag AG wynosi 58.88 EUR.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Coats Group PLC, Eagle Montana, ImmuCell, Boohoo Group PLC, Merrimack Pharmaceuticals, Inc. oraz Tabula Rasa HealthCare. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.