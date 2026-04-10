Handel Coats Group PLC - COA CFD
O firmie Coats Group PLC
Coats Group plc (Coats) jest brytyjską firmą produkującą nici przemysłowe. Segmenty działalności firmy obejmują odzież i obuwie oraz materiały eksploatacyjne. Dostarcza produkty uzupełniające, usługi i oprogramowanie dla przemysłu odzieżowego i obuwniczego (A&F). Oferuje techniki opracowywania nici, przędz i tkanin z materiałów o wysokiej wydajności technologicznej (PM). Firma produkuje nici, zamki błyskawiczne i elementy wykończeniowe do odzieży outdoorowej. Oferuje również szereg produktów i rozwiązań mających na celu zmniejszenie ryzyka przeciekania puchu w odzieży outdoorowej. Oferuje szereg produktów z zakresu nici do haftowania i zdobienia. Ponadto oferuje nici do szycia stosowane w produkcji odzieży dziecięcej. Spółka oferuje swoje produkty i usługi dla różnych branż, w tym odzieżowej, akcesoriów mody, podróżniczej i bagażowej, obuwniczej, gospodarstwa domowego i rekreacji, ochrony osobistej, transportu, telekomunikacji i energetyki oraz innych zastosowań przemysłowych.
Obecna cena akcji Coats Group PLC wynosi 0.846 GBP.
