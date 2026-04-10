Handel Acciona, S.A. - ANA CFD
O firmie Acciona, S.A.
Acciona SA jest spółką holdingową z siedzibą w Hiszpanii, działającą głównie w sektorze odnawialnych źródeł energii. Działalność Spółki podzielona jest na pięć segmentów biznesowych: Energetyka, odpowiedzialna za produkcję, dystrybucję i komercjalizację energii odnawialnej, a także budowę farm wiatrowych; Budownictwo infrastrukturalne, obejmujące działalność budowlaną i inżynieryjną, a także koncesje transportowe i szpitalne; Woda, oferująca budowę zakładów odsalania i uzdatniania wody, stacji wody pitnej, a także zarządzanie procesem obiegu wody; Usługi, świadcząca m.in. usługi w zakresie obsługi obiektów, obsługi lotnisk, odbioru i utylizacji odpadów, a także usługi logistyczne, oraz Pozostała działalność, obejmująca zarządzanie funduszami, maklerstwo giełdowe, produkcję wina, działalność związaną z działalnością Acciona Trasmediterranes oraz inne inwestycje. Spółka prowadzi działalność na całym świecie za pośrednictwem licznych spółek zależnych.
Obecna cena akcji Acciona, S.A. wynosi 240.15 EUR.
