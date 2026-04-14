Handel Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - 8316 CFD
O firmie Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, dawniej Sumitomo Mitsui Financial Group Co Ltd, jest japońską spółką prowadzącą działalność w zakresie bankowości komercyjnej, leasingu, papierów wartościowych i finansów konsumenckich. Spółka prowadzi działalność w pięciu segmentach biznesowych. Segment hurtowy zajmuje się działalnością bankową, leasingową i papierami wartościowymi, a także działalnością związaną z kapitałem wysokiego ryzyka i doradztwem w zakresie zarządzania dla dużych firm krajowych. Segment detaliczny zajmuje się bankowością, papierami wartościowymi, kartami kredytowymi i finansami konsumenckimi, a także zarządzaniem emeryturami dla krajowych klientów indywidualnych i małych firm. Segment Globalny prowadzi działalność w zakresie bankowości, leasingu i papierów wartościowych, a także działalność związaną ze swapami dla zagranicznych firm japońskich i zagranicznych. Segment Rynkowy zajmuje się działalnością bankową, papierami wartościowymi i inną działalnością związaną z rynkami finansowymi. Segment Zarządzania Centralą zajmuje się rozwojem systemów i inną działalnością.
Obecna cena akcji Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. wynosi 5529.46 JPY.
