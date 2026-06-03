De 10 sterkste valuta's ter wereld

De Verenigde Naties erkennen 180 munteenheden als wettig betaalmiddel in 195 landen. Dit zijn de 10 sterkste valuta's ter wereld per 24 juni 2024*, gerangschikt op basis van hun waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar:

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Koeweitse dinar (KWD)

De nationale munteenheid van Koeweit, die in 1960 werd ingevoerd, is de sterkste en meest waardevolle munteenheid ter wereld - en dat is al tientallen jaren zo.

Dankzij de grote oliereserves, de grote vraag op de forexmarkt en het beperkte aanbod van de valuta is de Koeweitse dinar erg sterk. 90% van de staatsinkomsten van Koeweit is afkomstig uit de olie-export - zolang er dus een wereldwijde vraag naar olie is en een ruim aanbod in het land, zal ook de vraag naar de Koeweitse dinar hoog blijven.

De Koeweitse dinar is gekoppeld aan een selectie van valuta's in plaats van aan één valuta.

Bahreinse dinar (BHD)

Net als Koeweit haalt Bahrein een groot deel van zijn inkomsten uit één grondstof. 70% van de staatsinkomsten komt uit de olie-export. De grote olierijkdom van Bahrein stimuleert de vraag van de markt naar de Bahreinse dinar.

De Bahreinse dinar, die in 1965 de Golfrupee verving als de nationale munteenheid van Bahrein, werd in 1980 aan de Amerikaanse dollar gekoppeld tegen BHD 1 voor USD 2,65. De koppeling van de BHD aan de USD bevordert het marktvertrouwen, de lage volatiliteit en de sterkte van de valuta.

Omaanse rial (OMR)

De Omaanse rial werd in 1970 ingevoerd en werd in 1973 gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. De Omaanse rial was oorspronkelijk vastgezet op OMR 1 tegen USD 2,895 totdat deze in 1986 werd aangepast naar een koers die sindsdien ongewijzigd is gebleven.

Sindsdien is dit OMR 1 tegen USD 2,6008.

Oman dankt een groot deel van de sterkte van zijn nationale munteenheid aan de vraag en de inkomsten uit de olie- en gasproductie en -export. Ook de handelsbetrekkingen van Oman met de Verenigde Staten en de economische stabiliteit van het land dragen bij aan de kracht van de Omaanse rial.

Jordaanse dinar (JOD)

De Jordaanse dinar is al in gebruik sinds 1950, en in 1995 koppelde de Jordaanse regering de Jordaanse dinar aan de Amerikaanse dollar met een koers van JOD 1 tegen USD 1,4104.

Ondanks de relatief lage afhankelijkheid van de olie- en gasexport in vergelijking met andere landen in het Midden-Oosten op deze lijst, is de nationale munteenheid van Jordanië de op drie na sterkste munteenheid ter wereld.

De sterkte ervan kan worden toegeschreven aan het openmarktbeleid van het land, de valutaschaarste en de grote valutareserves.

Britse pond sterling (GBP)

Het Britse pond is de oudste munteenheid ter wereld die vandaag de dag nog steeds in gebruik is. De geschiedenis, betrouwbaarheid en stabiliteit van het Britse financiële systeem en de Bank of England, maar ook de economische kracht van het land en de prominente aanwezigheid van Londen als een financiële hub geven het pond extra gewicht, waardoor het een van de meest waardevolle munteenheden ter wereld is.

Het Britse pond maakt ook deel uit van een van de populairste valutaparen - GBP/USD, ook wel 'cable' genoemd. Deze bijnaam ontstond in de 19e eeuw, toen de wisselkoersen werden verzonden via transatlantische onderzeese telegraafkabels.

Gibraltarese pond (GIP)

Het Gibraltarese pond werd na de Spaanse Burgeroorlog in 1896 ingevoerd ter vervanging van de Spaanse “real de plata” en werd de officiële munteenheid van Gibraltar.

De stabiliteit van de munteenheid wordt gewaarborgd door een koppeling van 1:1 aan het Britse pond sterling, zodat één GIP altijd gelijk is aan één GBP.

Zwitserse frank (CHF)

De Zwitserse frank is het officiële betaalmiddel van zowel Zwitserland als Liechtenstein.

De nationale munteenheid wordt gezien als een “veilige haven” die sommige handelaren aantrekt in tijden van geopolitieke onzekerheid of onzekerheid op de markt. Zwitserland bezit USD 1.033 miljard aan valutareserves en is daarmee het land met de op twee na grootste valutareserves ter wereld, na China en Japan.

Dankzij deze reserves is de Zwitserse frank de op vijf na sterkste valuta ter wereld, in combinatie met de politieke en economische stabiliteit en het grote handelsoverschot van Zwitserland.

Cayman Islands dollar (KYD)

De Kaaimaneilanden zijn een belangrijk internationaal offshore financieel centrum met een van de sterkste munteenheden ter wereld. Dit is te danken aan de grote financiële dienstensector, de toeristische sector en de status van “veilige haven”, die veel grote banken en bedrijven naar het land lokt.

In 2019 genereerden de Kaaimaneilanden 40,2% van hun BBP uit financiële diensten en volgens KPMG opereren 43 van de 50 grootste banken ter wereld op de Kaaimaneilanden.

De Cayman Islands dollar werd in 1971 ingevoerd en verving de Jamaicaanse dollar als de nationale munteenheid. De Cayman Islands dollar is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar tegen een vaste koers van 1 Cayman Islands dollar voor 1,2 Amerikaanse dollar.

Euro (EUR)

De euro is de officiële munteenheid van 20 van de 26 EU-landen. Deze landen hebben sinds januari 2023 samen bijna 350 miljoen inwoners. De EU is 's werelds grootste interne markt met de op twee na grootste economie, goed voor een zesde van de wereldhandel. De waarde van de euro op de valutamarkt neemt toe door de groei van deze economie met een groot handelsoverschot.

De euro maakt deel uit van het meest verhandelde forexpaar ter wereld, namelijk EUR/USD, ook wel 'Fiber' genoemd.

Amerikaanse dollar (USD)

De Amerikaanse dollar is de nationale munteenheid van de Verenigde Staten en 16 andere landen en gebieden, waaronder Ecuador, El Salvador, Puerto Rico, Zimbabwe en Panama. De Amerikaanse dollar is de meest verhandelde valuta ter wereld, wordt door veel landen gebruikt als koppeling voor hun nationale valuta en is 's werelds grootste reservevaluta.

De Amerikaanse dollar wordt ondersteund door de economische groei (de Verenigde Staten vormen de grootste economie ter wereld). Daar staat tegenover dat stijgende grondstoffenprijzen, overwaardering en economische groei in rivaliserende markten een negatieve invloed hebben op de sterkte van de Amerikaanse dollar.

De Amerikaanse dollar is een veelgebruikte referentie om de prestatie van andere valuta's te meten, net zoals wij dit in deze lijst hebben gedaan.

Canadese dollar (CAD)

De Canadese dollar wordt beschouwd als een “grondstoffenvaluta”, omdat de waarde ervan meestal samenhangt met de prijs van de exportgrondstoffen, namelijk ruwe olie. Canada is zelfs de op vier na grootste exporteur van ruwe olie ter wereld.

Dankzij de export van grondstoffen en de gezonde economische groei is de Canadese dollar een van de sterkste valuta's ter wereld.

CAD/USD is een van de meest verhandelde valutaparen en kreeg in 1987 de bijnaam 'loonie', naar de veel voorkomende loonvogel die op de Canadese één-dollar-munt staat afgebeeld.