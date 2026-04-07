De beste momentumindicatoren voor handelaren

Wat zijn de verschillende soorten momentumindicatoren?

Er zijn twee grote categorieën van momentumindicatoren: voorlopende indicatoren en vertraagde indicatoren. Voorlopende momentumindicatoren kunnen u helpen om eventuele koersomkeringen te voorspellen, terwijl vertraagde momentumindicatoren reeds gevormde trends bevestigen. Veel momentumindicatoren zijn oscillatoren die binnen een bepaald bereik fluctueren en aangeven of het actief overgekocht of oververkocht is.

Voorlopende momentumindicatoren

Voorlopende indicatoren proberen de prijsbewegingen te voorspellen door te bepalen wanneer een bepaald actief overgekocht of oververkocht is. Ze helpen handelaren zo om trendomkeringen te voorspellen voordat deze daadwerkelijk plaatsvinden.

Relative Strength Index (RSI) meet de omvang van de recente prijsschommelingen op een schaal van 0 tot 100. Een RSI boven 70 duidt erop dat het actief overgekocht is en dat de prijs mogelijk zal dalen. Een waarde onder 30 duidt erop dat het actief oververkocht is, wat erop wijst dat de prijs mogelijk weer zou kunnen stijgen.

Stochastische oscillator vergelijkt de slotkoers van het actief met het koersbereik over een bepaalde periode, vaak ingesteld op 14. De stochastische oscillator schommelt ook tussen 0 en 100, waarbij waarden boven de 80 aangeven dat het actief overgekocht is en waarden onder de 20 dat het actief oververkocht is. Door op zoek te gaan naar kruisingen tussen de %K- en %D-lijnen, kunnen handelaren mogelijke trendomkeringen signaleren.

Williams %R meet hoe dicht de slotkoers ligt bij de hoogste koers binnen een bepaalde periode. De waarde varieert van -100 tot 0. Waarden boven -20 geven aan dat een actief mogelijk overgekocht is, terwijl waarden onder -80 erop wijzen dat het mogelijk oververkocht is.

Vertraagde momentumindicatoren

Vertraagde indicatoren bevestigen trends nadat deze zich reeds hebben gevormd. Ze bieden handelaren de mogelijkheid om te bepalen of een bestaande trend zich met kracht voortzet of juist aan het afzwakken is.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) bestaat uit een MACD-lijn, signaallijn en een histogram. Wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn kruist, duidt dit op bullish momentum. Wanneer deze onder de signaallijn duikt, duidt dit op bearish momentum. Het MACD-histogram geeft de sterkte van het momentum aan door de afstand tussen deze twee lijnen aan te geven.

Average Directional Index (ADX) meet de kracht van een trend en wordt vaak gebruik in combinatie met de DI-lijnen om de richting van de trend te bepalen.De ADX varieert van 0 tot 100, waarbij waarden boven 25 doorgaans wijzen op een sterke trend en waarden onder 20 op een zwakke trend.

Momentumindicator (MOM) berekent het verschil tussen de meest recente slotkoers en een eerdere slotkoers over een bepaalde periode. Als de momentumwaarde boven nul ligt, duidt dit op een stijgende trend. Indien deze onder nul ligt, wijst dit op een negatieve trend. Handelaren gebruiken de MOM om te bevestigen of de huidige trend van een actief sterker of zwakker wordt.

Momentumindicatoren voor aandelen

Momentumindicatoren worden veel gebruikt om te bepalen of een aandeel momenteel aan kracht wint of verliest.

RSI indexen MACD wordt vaak gebruikt bij de aandelenhandel om de sterkte van een trend te bepalen, terwijl de RSI specifiek aangeeft wanneer een aandeel overgekocht of oververkocht is.

Rate Of Change (ROC) berekent de procentuele prijsverandering door de huidige prijs te vergelijken met een prijs uit het verleden over een bepaalde periode. Een stijgende ROC duidt op een toenemend momentum, terwijl een dalende ROC wijst op een afnemend momentum.

eBay-momentumindicator

De eBay-momentumindicator verwijst naar de standaardinstrumenten voor technische analyse die gebruikt worden om de koersbewegingen van eBay-aandelen te analyseren. Handelaren gebruiken indicatoren zoals de RSI, MACD of ADX om het momentum van eBay-aandelen te beoordelen, net zoals ze dat bij andere aandelen zouden doen. Dit zijn geen specifieke modellen of algoritmen die alleen voor eBay worden gebruikt, maar veelgebruikte technische indicatoren die worden toegepast op de aandelenkoers van eBay.

