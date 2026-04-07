De beste momentumindicatoren voor handelaren
Meer informatie over momentumindicatoren, hoe u verschillende soorten momentumindicatoren interpreteert en de beste momentumindicatoren voor aandelen.
Wat is een momentumindicator?
Momentumindicatoren meten de snelheid waarmee de prijs van een bepaald actief verandert, en helpen handelaren te beoordelen of het momentum toeneemt of afneemt, wat vaak een indicatie is voor een voortzetting of omkering van een trend.
Handelaren gebruiken momentumindicatoren vaak in technische analyse om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren. Ze doen dit door de snelheid van prijsbewegingen binnen een trend te analyseren. Hoewel momentumindicatoren potentiële koersbewegingen kunnen aangeven, vormen ze geen garantie voor toekomstige trends. Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Wat is momentum trading?
Momentum trading is een handelsstrategie die uitgaat van het principe dat wanneer de prijs van een actief sterk in één richting beweegt, omhoog of omlaag, dat actief zijn traject waarschijnlijk gedurende een bepaalde periode zal voortzetten.
Bij momentum trading wordt een bestaande trend geïdentificeerd, waarna momentumindicatoren worden gebruikt om de kracht, de snelheid van de verandering en de kans op voortzetting te beoordelen. Momentumhandelaren nemen een positie in wanneer de momentumindicatoren wijzen op een toenemende snelheid van verandering en sluiten hun positie wanneer er tekenen van verzwakking optreden.
Net als trendhandelaren zoeken momentumhandelaren naar activa met een toenemend momentum, waarbij ze erop uit zijn om te profiteren van aanhoudende marktbewegingen en de posities te sluiten voordat de trend afzwakt of omkeert.
Wat zijn de verschillende soorten momentumindicatoren?
Er zijn twee grote categorieën van momentumindicatoren: voorlopende indicatoren en vertraagde indicatoren. Voorlopende momentumindicatoren kunnen u helpen om eventuele koersomkeringen te voorspellen, terwijl vertraagde momentumindicatoren reeds gevormde trends bevestigen. Veel momentumindicatoren zijn oscillatoren die binnen een bepaald bereik fluctueren en aangeven of het actief overgekocht of oververkocht is.
Voorlopende momentumindicatoren
Voorlopende indicatoren proberen de prijsbewegingen te voorspellen door te bepalen wanneer een bepaald actief overgekocht of oververkocht is. Ze helpen handelaren zo om trendomkeringen te voorspellen voordat deze daadwerkelijk plaatsvinden.
Relative Strength Index (RSI) meet de omvang van de recente prijsschommelingen op een schaal van 0 tot 100. Een RSI boven 70 duidt erop dat het actief overgekocht is en dat de prijs mogelijk zal dalen. Een waarde onder 30 duidt erop dat het actief oververkocht is, wat erop wijst dat de prijs mogelijk weer zou kunnen stijgen.
Stochastische oscillator vergelijkt de slotkoers van het actief met het koersbereik over een bepaalde periode, vaak ingesteld op 14. De stochastische oscillator schommelt ook tussen 0 en 100, waarbij waarden boven de 80 aangeven dat het actief overgekocht is en waarden onder de 20 dat het actief oververkocht is. Door op zoek te gaan naar kruisingen tussen de %K- en %D-lijnen, kunnen handelaren mogelijke trendomkeringen signaleren.
Williams %R meet hoe dicht de slotkoers ligt bij de hoogste koers binnen een bepaalde periode. De waarde varieert van -100 tot 0. Waarden boven -20 geven aan dat een actief mogelijk overgekocht is, terwijl waarden onder -80 erop wijzen dat het mogelijk oververkocht is.
Vertraagde momentumindicatoren
Vertraagde indicatoren bevestigen trends nadat deze zich reeds hebben gevormd. Ze bieden handelaren de mogelijkheid om te bepalen of een bestaande trend zich met kracht voortzet of juist aan het afzwakken is.
Moving Average Convergence Divergence (MACD) bestaat uit een MACD-lijn, signaallijn en een histogram. Wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn kruist, duidt dit op bullish momentum. Wanneer deze onder de signaallijn duikt, duidt dit op bearish momentum. Het MACD-histogram geeft de sterkte van het momentum aan door de afstand tussen deze twee lijnen aan te geven.
Average Directional Index (ADX) meet de kracht van een trend en wordt vaak gebruik in combinatie met de DI-lijnen om de richting van de trend te bepalen.De ADX varieert van 0 tot 100, waarbij waarden boven 25 doorgaans wijzen op een sterke trend en waarden onder 20 op een zwakke trend.
Momentumindicator (MOM) berekent het verschil tussen de meest recente slotkoers en een eerdere slotkoers over een bepaalde periode. Als de momentumwaarde boven nul ligt, duidt dit op een stijgende trend. Indien deze onder nul ligt, wijst dit op een negatieve trend. Handelaren gebruiken de MOM om te bevestigen of de huidige trend van een actief sterker of zwakker wordt.
Momentumindicatoren voor aandelen
Momentumindicatoren worden veel gebruikt om te bepalen of een aandeel momenteel aan kracht wint of verliest.
RSI indexen MACD wordt vaak gebruikt bij de aandelenhandel om de sterkte van een trend te bepalen, terwijl de RSI specifiek aangeeft wanneer een aandeel overgekocht of oververkocht is.
Rate Of Change (ROC) berekent de procentuele prijsverandering door de huidige prijs te vergelijken met een prijs uit het verleden over een bepaalde periode. Een stijgende ROC duidt op een toenemend momentum, terwijl een dalende ROC wijst op een afnemend momentum.
eBay-momentumindicator
De eBay-momentumindicator verwijst naar de standaardinstrumenten voor technische analyse die gebruikt worden om de koersbewegingen van eBay-aandelen te analyseren. Handelaren gebruiken indicatoren zoals de RSI, MACD of ADX om het momentum van eBay-aandelen te beoordelen, net zoals ze dat bij andere aandelen zouden doen. Dit zijn geen specifieke modellen of algoritmen die alleen voor eBay worden gebruikt, maar veelgebruikte technische indicatoren die worden toegepast op de aandelenkoers van eBay.
Hoe interpreteer ik momentumindicatoren?
Handelaren kunnen momentumindicatoren gebruiken om te bepalen wanneer een aandeel overgekocht of oververkocht is, wanneer er sprake is van crossovers, hoe sterk een trend is en of er sprake is van divergenties.
Overgekochte en oververkochte markten
Veel momentumindicatoren, zoals de Relative Strength Index (RSI) en de stochastische oscillator, bewegen binnen een vast bereik en helpen handelaren om te bepalen wanneer een actief wellicht overgekocht of oververkocht is.
RSI – Een waarde boven 70 wijst erop dat het actief overgekocht is, waardoor een terugval niet onwaarschijnlijk is, hoewel sterke trends de RSI lang op dit hoge peil kunnen houden. Waarden onder 30 wijzen erop dat het actief oververkocht is, wat mogelijk tot prijsherstel kan leiden.
Stochastische oscillator – Een waarde van meer dan 80 wijst er doorgaans op dat het actief overgekocht is, terwijl een waarde van minder dan 30 er vaak op wijst dat het actief oververkocht is. Een kruising van de %K- en %D-lijnen binnen deze zones kan signaleren dat er een ommekeer op komst is.
Momentumkruisingen
Sommige indicatoren maken gebruik van voortschrijdende gemiddelden of signaallijnen om veranderingen in het momentum te bevestigen. De Moving Average Convergence Divergence (MACD) is hier een bekend voorbeeld van.
Bullish signaal – De MACD-lijn kruist boven de signaallijn, wat op een toenemend momentum wijst.
Bearish signaal – De MACD-lijn kruist onder de signaallijn, wat op een verzwakkend momentum wijst.
Het MACD-histogram – Geeft het verschil tussen de MACD-lijn en de signaallijn weer, waarmee mogelijke momentumverschuivingen worden gesignaleerd.
Bevestiging van de trendsterkte
Indicatoren zoals de Average Directional Index (ADX) meten de kracht van een trend in plaats van de richting ervan.
ADX boven 25 –duidt op een sterke trend, zij het opwaarts of neerwaarts.
ADX onder 20 – duidt op een zwakke trend, zij het opwaarts of neerwaarts.
Divergentiesignalen
Divergentie doet zich voor wanneer de prijs en een momentumindicator in tegengestelde richtingen bewegen. Dit kan wijzen op een ommekeer in de trend, maar daarvoor is bevestiging nodig.
- Bullish divergentie – De prijs bereikt lagere dieptepunten terwijl de momentumindicator hogere dieptepunten vormt. Een bullish divergentie kan erop wijzen dat de verkoopdruk afneemt en dat er mogelijk een opwaartse ommekeer op handen is.
- Bearish divergentie – De prijs bereikt hogere hoogtepunten terwijl de momentumindicator lagere hoogtepunten vormt. Een bearish divergentie kan erop wijzen dat de koopdruk afneemt en dat er mogelijk een neerwaartse ommekeer op handen is.
Hoe handelt u met momentumindicatoren?
Momentumindicatoren helpen handelaren om de kracht van een trend te beoordelen en instap- en uitstappunten te identificeren. Hieronder leggen we uit hoe u deze indicatoren effectief kunt gebruiken:
- 1 Ontwikkel een handelsstrategieBepaal eerst of u wilt handelen in kortetermijnschommelingen of langere trends.Daytraders en swing traders kunnen de stochastische oscillator gebruiken om potentiële omkeerpunten te identificeren, terwijl trendhandelaren bijvoorbeeld de MACD kunnen gebruiken om verschuivingen in het momentum te bevestigen.
- 2 Kies uw indicatorenVerschillende indicatoren hebben verschillende toepassingen. Verschillende indicatoren dienen verschillende doeleinden. De stochastische oscillator en RSI signaleren of het actief overgekocht of oververkocht is, de ADX geeft de sterkte van de trend aan, terwijl de MACD eventuele veranderingen in het momentum in kaart brengt. De momentumindicator en ROC meten de snelheid van de prijsveranderingen over een bepaalde periode.
- 3 Identificeer en bevestig de handelssignalenMomentumindicatoren genereren signalen die handelaren gebruiken om hun posities te timen. Een kruising op de MACD of een RSI boven de 50 kan op een toenemend bullish momentum wijzen, terwijl een bearish divergentie of een dalende ADX aanleiding kan vormen om uit de positie te stappen voordat het momentum afneemt. De indicatoren kunnen aangeven dat een actief overgekocht of oververkocht is, maar sterke trends kunnen zich ondanks deze omstandigheden toch blijven voortzetten.
- 4 Beheer het risicoHet handelen op basis van momentum kan zeer onvoorspelbaar zijn, en daarom is het van essentieel belang om uw risico goed te beheren. Stel stop-loss-orders in om uw risico's te beperken en take-profit-orders om uw potentiële winsten veilig te stellen, terwijl trailing stops kunnen helpen om uw winsten veilig te stellen naarmate de trend zich verder zich ontwikkelt.
- 5 Test uw strategieAls u nog geen ervaring hebt met de handel op live markten, raden wij u aan om uw momentumstrategie eerst te testen met behulp van backtesting of een demorekening. Stel de indicatoren en de tijdframes af op uw handelsstijl en de marktomstandigheden.
Houd er rekening mee dat technische indicatoren geen voorspellingen bieden over de toekomstige prijsontwikkeling.Gebruik meerdere indicatoren om de potentiële nauwkeurigheid van de handelssignalen te verifiëren en handel nooit met geld dat u niet kunt missen.
FAQ
Wat is het doel van momentumindicatoren?
Momentumindicatoren meten de snelheid en de kracht van koersbewegingen. Handelaren gebruiken deze indicatoren om trends te bevestigen, mogelijke keerpunten te signaleren en hun instap- en uitstappunten te bepalen. Deze indicatoren geven aan of een bepaald actief overgekocht of oververkocht is, maar zeggen niets over de toekomstige ontwikkeling van de koers.
Wat is momentum trading?
Momentum trading is een strategie waarbij handelaren activa kopen die een sterk opwaarts momentum vertonen en activa verkopen die een zwak of negatief momentum vertonen. Deze strategie is gebaseerd op indicatoren zoals de RSI, waarmee wordt vastgesteld of het actief overgekocht of oververkocht is, en de MACD en ADX, waarmee momentumverschuivingen en de sterkte van de trend wordt beoordeeld. Handelaren nemen posities in wanneer het momentum toeneemt en sluiten deze wanneer er signalen van een ommekeer ontstaan.
Wat is de eBay-momentumindicator?
Er bestaat geen specifieke ‘eBay-momentumindicator’. Handelaren die in eBay-aandelen handelen, kunnen standaard momentumindicatoren zoals de RSI, MACD of ADX gebruiken om de veranderingen in het momentum, de sterkte van de trend en mogelijke keerpunten te bepalen.
Hoe interpreteert een handelaar de momentumindicatoren?
Handelaren zoeken naar activa die overgekocht of oververkocht zijn (RSI boven 70 of onder 30), momentumkruisingen (MACD-lijn die de signaallijn kruist), trendsterkte (ADX boven 25 in combinatie met een gerichte beweging) en divergentie (de prijs bereikt nieuwe hoogtepunten terwijl de indicator daalt).