Negozia Hera SPA - HER

Su HERA SpA

Hera S.p.A. è una società con sede in Italia attiva nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'acqua. Le attività della Società sono suddivise in cinque divisioni: Gas, Elettricità, Ciclo Idrico Integrato, Ambiente e Altri Servizi. La divisione Gas comprende la distribuzione e la vendita di servizi di gas metano e Gas di Petrolio Liquefatto, teleriscaldamento e gestione del calore. La divisione Elettricità comprende servizi di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica. La divisione Ciclo Idrico Integrato include servizi idrici, di depurazione e di fognatura. La divisione Ambiente si occupa di servizi di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti. La divisione Altri Servizi si concentra sull'illuminazione pubblica, le telecomunicazioni e altri servizi minori. La Società opera tramite Gran Sasso e Blu Ranton.

Il prezzo attuale dell'azione Hera SPA è di 3.8475 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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