Kriptók kontra részvények: hogyan lehet velük kereskedni?
Miben különbözik a kripto és a részvénykereskedés? Az alábbiakban közelebbről megismerkedünk a két eszközosztály közötti legfontosabb különbségekkel, a volatilitástól és likviditástól kezdve egészen a szabályzásig és a kereskedési órákig – néhány hasonlósággal kiegészítve.
Kriptók kontra részvények: áttekintés
Amikor a kriptovaluták és a részvények (az utóbbiakkal oldalunkon is kereskedhet részvény derivatívákon keresztül) összehasonlításáról van szó, létezik néhány fontos különbség, amelyek befolyásolhatják a kereskedési stratégiákat.A kriptovaluták magas volatilitást, 24/7-ben elérhető kereskedést és kevesebb szabályzási korlátot kínálnak, ami vonzó lehet a gyors lehetőségek és rugalmas kereskedési órák után kutató kereskedők számára.
A részvényekezzel szemben szigorúbb szabályzásnak vannak alávetve, kevésbé ingadozó az árfolyamuk és stabilitást kínálnak a mögöttes vállalat teljesítményének függvényében, tehát inkább a rendszerezettebb környezetet kedvelő kereskedők választják őket. Az alábbi illusztrációból többet megtudhat arról, hogy mire számíthat a két eszköztípustól.
Miért érdemes kriptovalutákkal kereskedni?
A kriptovaluták különféle okokból lehetnek vonzók a kereskedők számára, a magas növekedési potenciáltól kezdve a folyamatos piaci hozzáférésig. Íme néhány fő indok, amelyek a kriptovaluta kereskedés mellett szólnak.
24/7-ben elérhető kereskedés
A kriptovaluta piacok egész nap nyitva állnak, így rugalmasságot kínálnak a kereskedőknek, hiszen nincsenek korlátozva a hagyományos piacok nyitvatartási idejével.
Magas nyereségpotenciál
A kriptovaluták ismertek a magas volatilitásukról és a gyors növekedésükről, így gyakran komoly nyereségeket kínálnak, és képesek túlteljesíteni a hagyományos eszközosztályokat. Ez viszont azt is jelenti, hogy magasabb a veszteség kockázata, így a kriptovaluta kereskedés során rendkívül fontos az óvatos megközelítés.
Innováció és portfólió diverzifikáció
A kriptovalutákkal való kereskedés a legkorszerűbb technológiáknak és innovációknak nyújt kitettséget. Emellett egyedi megoldást kínál a portfólió diverzifikációra, hiszen lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy a hagyományos eszközöket digitális valutákkal ellensúlyozzák.
Hozzáférést CFD-khez
Amikor kriptovalutákkal kereskedik CFD-ken keresztül egy derivatíva brókernél, hozzáférést kap tőkeáttételhez (vagy más néven margin kereskedés), így nagyobb pozíciókat kezelhet kisebb befektetéssel. Ez növeli az esetleges nyereségeket, azonban a veszteségeket is, ezért a tőkeáttételes kereskedés kockázatos.
Bármilyen indok is álljon a kriptovaluta kereskedés mögött, nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül ingadozó eszközökről van szó, és a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Miért kereskedjen részvény CFD-kkel?
A CFD-ken keresztüli részvénykereskedés általában olyan kereskedők számára jó opció, akik rugalmasságot és tőkeáttételhez való hozzáférést szeretnének, közvetlen tulajdonjog nélkül. Íme néhány a leggyakoribb indokok közül, amiért a kereskedők a részvényeket választják.
Hozzáférés CFD-khez
A részvény CFD-k lehetővé teszik a részvényárfolyamok mozgásain való spekulációt, emelkedő és csökkenő piacokon egyaránt, a mögöttes részvények birtoklása nélkül. Tőkeáttétel (más néven margin kereskedés) segítségével nagyobb kitettsége lehet alacsonyabb tőkével, bár ez növeli a lehetséges nyereségeket és veszteségeket is. A CFD-k továbbá hozzáférést nyújtanak a globális piacokhoz, lehetővé téve a diverzifikációt és a piaci eseményekre való gyors reakciót.
Osztalék-kiigazítások
A részvény CFD-kkel való kereskedés során számos bróker kínál osztalék-kiigazításokat, amelyek lehetőséget adnak a kereskedőknek olyan pénzbeli kiigazításokra, amelyek tükrözik a mögöttes részvények osztalékfizetését, így lehetőségük van bevételszerzésre a részvény birtoklása nélkül.
Szabályozási felügyelet
A részvénypiacok szabályozva vannak, ami nagyobb átláthatóságot kínál és védelmet nyújt a CFD-k által követett mögöttes eszközöknek. Bár a CFD kereskedés spekulatívabb, maguk az eszközök ellenőrzéseknek vannak alávetve, ami növeli a megbízhatóságukat.
Miben különbözik a kripto- és a részvénykereskedés
A kriptovaluták és a részvények számos szempontból különböznek, mint például a tipikus likviditásuk, a piaci hangulatuk és a külső befolyások. Ezek a tényezők mind hatással lehetnek a kereskedési döntésekre. Íme egy áttekintés a két eszközosztály jellemzőiről, amely segíthet eldönteni melyik piac felel meg jobban a kereskedési céljainak.
Szabályzás
A részvények szigorú szabályzásnak vannak alávetve olyan hatóságok által, mint például a SEC, ami gondoskodik a befektetők védelméről, az igazságos piacokról és kötelezi a vállalatokat a megfelelő tájékoztatásra.Kriptovaluták ezzel szemben többnyire egy szabályozatlan piacon működnek, bár ez szép lassan kezd megváltozni. A CFD kereskedők számára a különböző szabályzás fokozott óvatosságot követel a kriptovaluta kereskedés során.
Tulajdonjogi státusz
Közvetlen megvásárlás esetén a részvények egy vállalat feletti tulajdonjog meghatározott részét képviselik, ezért az értékük a vállalat teljesítményétől és pénzügyi helyzetétől függ. Mivel valódi értékük van, a részvények általában kevésbé spekulatívak. Azonban amikor CFD-ken keresztül kereskedik velük, spekulálhat az ármozgásaikon a részvények birtoklása nélkül, így kizárólag a piac által kínált lehetőségekre összpontosíthat.
Ezzel szemben a kriptovaluták digitális eszközök, amelyek szintén birtokolhatók. Azonban a részvényekkel ellentétben nem képviselnek résztulajdont egy cégben vagy bármilyen kézzel fogható eszközben. Az értékük olyan tényezőkön alapul, mint például a technológia terjedése, a piaci kereslet és a befektetői hangulat.
Volatilitás
Kriptovaluták ismertek arról, hogy sokkal ingadozóbbak, mint a részvények. A nagy áringadozások mögött a kriptovaluták esetében olyan tényezők állnak, mint például a szabályzással kapcsolatos hírek, technológiai fejlemények és a piaci hangulat. Ennek eredményeként vonzók lehetnek a spekulatív kereskedők számára, viszont a stabilitást kedvelő kereskedők számára olykor túl kockázatosak.
A részvényekezzel szemben általában stabilabbak, ugyanis az áruk többnyire a vállalat teljesítményétől és a gazdasági trendektől függ. A kriptovalutákkal kapcsolatos részvények középutat kínálnak, ugyanis általában ingadozóbbak, mint a hagyományos részvények, viszont nem annyira, mint a kriptovaluták, így alternatívát kínálnak a kriptovalutáknak való részleges kitettség után kutató kereskedők számára. Bár a részvénykereskedésre általánosságban véve alacsonyabb volatilitás jellemző, ez nincs mindig így. Azt viszont sosem szabad elfelejteni, hogy a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Likviditás
A részvények általában magasabb likviditást kínálnak, mint a legtöbb kriptovaluta, főleg a hatalmas és jól ismert vállalatok esetében. A magas likviditás egyszerűbbé teszi az ügyletek megnyitását és lezárását az eszköz árának komolyabb befolyásolása nélkül, tehát minimálisra csökkenti a lehetséges csúszást.
Kriptovaluták likviditása igen változó, hiszen a legnagyobb coinok, mint például a Bitcoin és az Ethereum viszonylag likvidek, viszont a kevésbé ismert altcoinok, mint például a BONK és a SUI esetében nehezebb lehet az ügyletek végrehajtása az ár befolyásolása nélkül. A derivatívákkal kereskedők számára fontos figyelembe venni a likviditást, hiszen befolyásolja az ügyletek végrehajthatóságát a kívánt áron és a kockázatok hatékony kezelését.
Piaci hangulat és külső befolyások
Kriptovaluták igen érzékenyek a hangulatot befolyásoló tényezőkre, mint például a közösségi háló trendek, influenszerek kijelentései és fontosabb hírek, amelyek komoly áringadozásokat válthatnak ki.
A részvényekszintén befolyásolhatja a hangulat, azonban az árfolyamaikra sokkal nagyobb hatással vannak a vállalat teljesítményadatai, a gazdasági adatok és a szabályozással kapcsolatos fejlemények. Ami a kriptovaluták és a részvények összehasonlítását illeti, az utóbbi általában sokkal kiszámíthatóbban reagál a külső tényezőkre, míg a kriptovalutákra jellemző a hangulat által kiváltott volatilitás.
Miben hasonlít a kripto- és a részvénykereskedés
Annak ellenére, hogy két különböző eszközosztálytól van szó, a kriptovaluták és a részvények között van néhány fontos hasonlóság is. Mindkettő lehetővé teszi az emelkedő és csökkenő árfolyamokon való spekulációt. Továbbá a kriptovalutákkal és a részvényekkel való kereskedés is piacelemzésen alapul, és a kereskedők mindkét eszköz esetében használnak fundamentális és technikai elemzést a megalapozottabb döntések meghozása érdekében.
Mindkét eszköztípus elérhető olyan platformokon keresztül, amelyek tőkeáttételt, CFD-ket, stop-loss megbízásokat és nagyfrekvenciájú kereskedést kínálnak. A stratégiák és a kockázatkezelés hasonlósága miatt mindkét eszköztípus vonzó lehet olyan kereskedők számára, akik spekulatív lehetőségek után kutatnak dinamikus piacokon.
Mely órákban elérhető a kripto- és a részvénykereskedés?
Kripto piacok 24/7-ben elérhetők, így egyedülálló rugalmasságot kínálnak a kereskedők számára, viszont kockázatosak lehetnek a kevésbé forgalmas órákban előforduló hirtelen áringadozások miatt.
A részvényekvaló kereskedés ezzel szemben meghatározott kereskedési órákban elérhető, amelyek az értéktőzsdék munkaidejéhez (például 09:30-tól 16:00-ig az USA-ban) kötöttek, és korlátozott piaczárás utáni kereskedést kínálnak. Ennek eredményeként az ármozgásaik sokkal kiszámíthatóbbak, és az értéktőzsdék nyitvatartási idejére korlátozódnak.
Melyik részvények állnak kapcsolatban kriptovalutákkal?
Kriptovalutákkal kapcsolatos részvényeknek nevezzük az olyan vállalatok részvényeit, amelyek tevékenysége érinti a kriptovaluta piacot vagy a blokklánc technológiát, így közvetett kitettséget kínálnak a kripto piac növekedésének. Ilyenek például az alábbiak:
Kriptovaluta bányászattal foglalkozó vállalatok, mint például a Marathon Digital és a Riot Blockchain, amelyek bevétele népszerű kriptovaluták, mint például a Bitcoin bányászatából származik.
Kriptovaluta tőzsdék, mint például a Coinbase, amelyek lehetővé teszik a kriptovaluták kereskedését és birtoklását a lakossági és intézményi ügyfelek számára.
Blokklánc technológiával foglalkozó vállalatok, mint például a Block (korábban Square) és az IBM, amelyek blokkláncon alapuló megoldásokat használnak a pénzügyi szolgáltatások, az adatbiztonság és az ellátási láncok fejlesztésére.
Olyan fizetésszolgáltatók, mint például a PayPal és a Visa, amelyek kripto fizetéseket kínálnak platformjaikon és lehetővé teszik felhasználók számára kriptovaluták vásárlását, tárolását és költését.
A kriptovalutákkal kapcsolatos részvényekbe való befektetés kitettséget kínál a kriptovaluta szektornak, a hagyományos részvénypiac stabilitása és szabályozási felügyelete mellett.
Kriptók kontra részvények: lehetséges kereskedési stratégiák
Bár a részvények és a kriptovaluták kereskedése is elérhető CFD-ken keresztül, a két eszköztípusra alkalmazott stratégiák gyakran eltérnek egymástól olyan tényezők miatt, mint például a volatilitás, a likviditás és a kereskedési órák. Az alábbiakban bemutatunk két egyszerű stratégiát – egyet részvényekre, egyet kriptókra – a különbségek szemléltetése érdekében.
Részvény CFD stratégia: mozgóátlag kereszteződés
A részvény CFD kereskedők egyik gyakori stratégiája a mozgóátlagok (MA) kereszteződésén alapul, amelynél a kereskedők emelkedésre utaló jelnek tekintik, amikor a rövid távú MA a hosszú távú MA fölé emelkedik, és csökkenésre utaló jelnek tekintik, amikor alá esik. Íme hogyan lenne végrehajtva a gyakorlatban:
Kövesse a 30 perces grafikont – keresse a 20/50 MA kereszteződését a trend irányának megerősítésére.
Ellenőrizze a rövidebb időtartományokat (5-perces vagy 15-perces grafikon) – várja meg a visszahúzódást a támaszszintig, és egy gyertya alakzat általi megerősítést az ügylet megnyitása előtt.
Nyisson long pozíciót – ha az ár nem töri át a támaszszintet, megnyithatja az ügyletet és stop-loss megbízást állíthat a rövidebb időtartományú grafikon legutóbbi mélypontja alá.
Kövesse az ügyletet – hagyja nyitva az ügyletet, amíg a 30 perces trend nem változtat irányt (az ár a 20-as MA felett marad).
Zárja le az ügyletet a 30 perces grafikon alapján – lezárhatja az ügyletet, amikor az ár a 20-as MA alá esik vagy elér egy fontosabb ellenállásszintet.
Kövesse a rövidebb időtartományokat a finomhangoláshoz – ha az ár nem tud új csúcsot elérni, zárja le az ügyletet a visszafordulás előtt az alacsonyabb időtartomány alapján.
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Kripto CFD stratégia: kitörésalapú kereskedés
Figyelembe véve a kriptovaluták magasabb volatilitását és a 24/7-ben elérhető piacot, a kitörésalapú kereskedés egy igen gyakori stratégia, amely a kulcsfontosságú támasz- és ellenállásszintekre alapozza az ármozgások elemzését.
Keressen egy fontos ellenállásszintet, amit az ár már több alkalommal megpróbált áttörni.
Ha az ár nagy forgalommal áttöri az ellenállást, fontolóra veheti egy long pozíció megnyitását.
Ha pedig áttöri a támaszszintet, az jó alkalom lehet egy short pozíció megnyitására.
A stop-loss megbízásokat a kitörési szinteken kívül helyezik el a kockázatok korlátozása érdekében.
Kriptók kontra részvények: melyik a jobb opció derivatíva kereskedők számára?
Ami a kriptovaluták és a részvények közötti választást illeti, a döntés főként a kereskedési céloktól és a kockázattoleranciától függ. A magas volatilitást és a gyakori lehetőségeket kedvelő derivatíva kereskedők számára a kriptovaluták vonzóbbak lehetnek az áringadozásaik és a 24/7-ben elérhető kereskedés miatt. A stabilitást és a szabályozott környezetet kedvelők számára viszont a részvények megbízhatóbb opciónak számítanak, hiszen az értékük főként a mögöttes vállalat teljesítményétől függ.
GYIK
Kriptovalutákba vagy részvényekbe jobb fektetni?
Az, hogy a kriptovaluták vagy a részvények számítanak-e jobb befektetésnek függ a befektetési és kereskedési céljaitól, valamint a kockázattűrő képességétől is. A részvények résztulajdont képviselnek megbízható vállalatokban, amelyek osztalékokat és hosszú távú növekedési potenciált kínálnak a vállalat pénzügyi teljesítményének függvényében. Ez vonzó lehet a stabilitásra és a bevételszerzésre összpontosító befektetők számára. A kriptovaluták, bár rendkívül ingadozók és igen spekulatívak, innovatív technológiáknak való kitettséget és magas nyereségpotenciált kínálnak. A két eszközosztály közötti diverzifikáció egyensúlyt kínálhat, ugyanis lehetővé teszi a feltörekvő digitális valuták növekedésének kihasználását, miközben fenntartja a stabilitást részvényeken keresztül.
Mik a kripto- és a részvénykereskedés kockázatai?
A kriptovalutákkal és részvényekkel való kereskedés egyéni kockázatokkal jár. A kriptovaluták rendkívül ingadozók és nincsenek megfelelően szabályozva, így gyakoriak a hirtelen áringadozások és kiberbiztonsági veszélyek, mint például a hackelés. Bár a részvények általában stabilabbak, befolyásolhatják őket a piac ingadozásai, a gazdasági viszonyok és a szabályzásmódosítások. Az eszközosztályokra jellemző kockázatok megértése segíthet a kereskedőknek megalapozottabb döntéseket hozni a kockázattűrő képességükkel és pénzügyi céljaikkal összhangban.
Diverzifikálhatom a portfólióm kriptovalutákkal és részvényekkel is?
Igen, a portfólió kriptovalutákkal és részvényekkel történő diverzifikációjával kiválóan egyensúlyozhatók a lehetséges nyereségek és a fennálló kockázatok. A részvények kitettséget kínálnak megbízható vállalatok teljesítményének, míg a kriptovaluták magas kockázattal járnak, viszont nagy a nyereségpotenciáljuk. A két eszközosztály ötvözése stabilitást és növekedési potenciált kínál a befektetőknek, és lehetőséget nyújt számukra, hogy különféle szektorokból valósítsanak meg nyereséget.