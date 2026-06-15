Miért fontosak a globális részvénypiac kereskedési órái
A globális részvénypiac kereskedési óráinak ismerete fontos az indexekkel és részvényekkel kereskedők számára. A különböző tőzsdék nyitvatartási ideje az az időszak, amikor végrehajthatja ügyleteit, reagálhat a piac változásaira és kezelheti a portfólióját a nap folyamán. Ezért a hatékony tervezés és a megalapozott döntéshozás függ a globális részvénypiacok nyitvatartási idejének ismeretétől.
Egyes tőzsdék ebédszünetkor szüneteltetik a kereskedést, ami lehetővé teszi számukra a rendszer karbantartását, adminisztratív feladatok elvégzését és mérsékelni a túlzott volatilitást. Ez a szünet lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy átgondolják a pozícióikat, és felkészüljenek a kereskedési nap hátralévő szakaszára. Azonban vannak olyan tőzsdék is, amelyek megszakítás nélkül működnek, vagyis az egész kereskedési nap során fontos nyomon követni a piacok változásait.
A feltüntetett időpontok az UTC időzónában vannak.
Mikor nyit a részvénytőzsde az Egyesült Királyságban?
Az Egyesült Királyság részvénytőzsdéje (Londoni Értéktőzsde) UTC szerint 7:00-kor nyit és 15:30-kor zár, ebédszünet nélkül, ami hatással van a UK 100 indexre.
Mikor nyit a részvénytőzsde az Egyesült Államokban?
Az Egyesült Államok tőzsdéje (New York-i Értéktőzsde) UTC szerint 13:30-kor nyit és 20:00-kor zár, ebédszünet nélkül, ami hatással van a Dow Jones (US Wall Street 30) és S&P 500 (US 500) indexekre.
Mikor nyitnak az ázsiai piacok?
Az ázsiai piacok különböző időpontokban nyitnak és zárnak, az adott tőzsdétől függően. A Japan Exchange Group, amelyből a Nikkei 225 (Japan 225) index van összeállítva, UTC szerint 12:00-kor nyit és 6:00-kor zár, míg a Shanghai Értéktőzsde, amely az SSE Composite (China A50) indexet foglalja magában, UTC szerint 1:30-kor nyit és 7:00-kor zár. A Hongkongi Értéktőzsde, amelyből a Hang Seng (Hong Kong 50) indexet állítják össze, szintén UTC szerint 1:30-kor nyit és 8:00-kor zár. Mindezek a tőzsdék tartanak ebédszünetet (lásd az alábbi táblázatot).
Mikor nyitnak az európai piacok?
Az európai piacok többnyire ugyanakkor nyitnak és zárnak. Az Euronext Paris, amelyből a CAC 40 (France 40) és az AEX (Netherlands 25) indexeket állítják össze, UTC szerint 7:00-kor nyit és 15:30-kor zár. A Frankfurti Értéktőzsde, amelyből a DAX 40 (Germany 40) indexet állítják össze, a Bolsa de Madrid, amely az Ibex 35 (Spain 35) indexet tartalmazza, és a Borsa Italiana (Olasz Értéktőzsde), amely az Italy 40 indexet adja, ugyanazokkal a nyitvatartási órákkal rendelkeznek.
Mikor nyitnak az ausztrál-ázsiai piacok?
Az Ausztrál Értékpapírtőzsde (ASX), amelyből az ASX 200 (Australia 200) kerül összeállításra, UTC szerint 23:00-kor nyit és 5:00-kor zár. Az Új-Zélandi Értéktőzsde, az New Zealand 50 indexre UTC szerint 21:00 órától hajnali 3:45-ig tart nyitva.
Mikor nyitnak és zárnak a fő értéktőzsdék?
Az alábbiakban a főbb értéktőzsdék nyitvatartási idejének teljes listáját találja, amelyen láthatóak a különböző tőzsdék és a velük kapcsolatos indexek, amelyek megtalálhatók a kínálatunkban, valamint zárójelben láthatóak a Capital.com-on elérhető piacok az adott index-szel kapcsolatban.
|
Értéktőzsde
|
Nyitás (UTC)
|
Zárás (UTC)
|
Ebédszünet
(UTC)
|
Kapcsolódó részvényindexek
|
Londoni Értéktőzsde
|
7:00
|
15:30
|
–
|
FTSE 100 (UK 100)
FTSE 250 (UK 250)
|
A New York Stock Exchange
|
13:30
|
20:00
|
–
|
Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500)
|
Nasdaq részvénypiac*
|
13:30
|
20:00
|
–
|
US Tech 100
|
Az Euronext
|
7:00
|
15:30
|
–
|
CAC 40 (France 40)
|
Shanghai Értéktőzsde
|
1:30
|
7:00
|
3:30-5:00
|
SSE Composite (China A50)
|
Japan Exchange Group
|
0:00
|
6:00
|
2:30-3:30
|
Nikkei 225 (Japan 225)
|
Hongkongi Értéktőzsde
|
1:30
|
8:00
|
4:00-5:00
|
Hang Seng (Hong Kong 50)
*A Nasdaq® a Nasdaq Inc. bejegyzett védjegye Az itt található információk kizárólag tájékoztató jellegűek.
Mi az a tőzsdezárás utáni kereskedés?
A tőzsdezárás utáni kereskedés azt az időszakot jelöli, amikor lehet az adott tőzsdén elérhető részvényekkel és indexekkel kereskedni a tőzsde nyitvatartási idején kívül. A tőzsdezárás utáni kereskedés tehát lehetővé teszi, hogy reagáljon azokra a hírekre és eseményekre, amelyek a nyitvatartási időn kívül történnek. Ha azonban zárás után szeretne kereskedni, a kereskedési terve kidolgozása során fontos figyelembe vennie, hogy a teljes forgalom jelentősen eltérhet a nyitvatartási idő alatti forgalomhoz képest, ami alacsonyabb likviditást és magasabb volatilitást jelenthet. Fedezze fel milyen piacokon kereskedhet oldalunkon a tőzsdezárás utáni órákban.
Részvény és index CFD-kkel való kereskedés a Capital.com-mal
Küldetésünknek tekintjük, hogy segítsünk Önnek jobb kereskedési döntéseket hozni, és a számos díjat elnyerő, felhasználóbarát webes kereskedési platformunkat és mobilalkalmazásainkat pontosan erre a célra terveztük. Platformunkon fejlett eszközöket, beépített pénzügyi híreket, személyre szabott figyelőlistákat és még sok minden mást talál – mindezt napi 24 órás ügyfélszolgálat mellett.
A részvény és index CFD-kkel való kereskedés a Capital.com-mal egy egyszerű regisztrációs folyamattal kezdődik. A jóváhagyást követően számos különféle index és részvény ármozgásain spekulálhat, valamint deviza- és árupiaci eszközökön is. Több mint 3000 eszköz közül választhat.