Miért fontosak a globális részvénypiac kereskedési órái

A globális részvénypiac kereskedési óráinak ismerete fontos az indexekkel és részvényekkel kereskedők számára. A különböző tőzsdék nyitvatartási ideje az az időszak, amikor végrehajthatja ügyleteit, reagálhat a piac változásaira és kezelheti a portfólióját a nap folyamán. Ezért a hatékony tervezés és a megalapozott döntéshozás függ a globális részvénypiacok nyitvatartási idejének ismeretétől.

Egyes tőzsdék ebédszünetkor szüneteltetik a kereskedést, ami lehetővé teszi számukra a rendszer karbantartását, adminisztratív feladatok elvégzését és mérsékelni a túlzott volatilitást. Ez a szünet lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy átgondolják a pozícióikat, és felkészüljenek a kereskedési nap hátralévő szakaszára. Azonban vannak olyan tőzsdék is, amelyek megszakítás nélkül működnek, vagyis az egész kereskedési nap során fontos nyomon követni a piacok változásait.

A feltüntetett időpontok az UTC időzónában vannak.

Mikor nyit a részvénytőzsde az Egyesült Királyságban?

Az Egyesült Királyság részvénytőzsdéje (Londoni Értéktőzsde) UTC szerint 7:00-kor nyit és 15:30-kor zár, ebédszünet nélkül, ami hatással van a UK 100 indexre.

Mikor nyit a részvénytőzsde az Egyesült Államokban?

Az Egyesült Államok tőzsdéje (New York-i Értéktőzsde) UTC szerint 13:30-kor nyit és 20:00-kor zár, ebédszünet nélkül, ami hatással van a Dow Jones (US Wall Street 30) és S&P 500 (US 500) indexekre.

Mikor nyitnak az ázsiai piacok?

Az ázsiai piacok különböző időpontokban nyitnak és zárnak, az adott tőzsdétől függően. A Japan Exchange Group, amelyből a Nikkei 225 (Japan 225) index van összeállítva, UTC szerint 12:00-kor nyit és 6:00-kor zár, míg a Shanghai Értéktőzsde, amely az SSE Composite (China A50) indexet foglalja magában, UTC szerint 1:30-kor nyit és 7:00-kor zár. A Hongkongi Értéktőzsde, amelyből a Hang Seng (Hong Kong 50) indexet állítják össze, szintén UTC szerint 1:30-kor nyit és 8:00-kor zár. Mindezek a tőzsdék tartanak ebédszünetet (lásd az alábbi táblázatot).

Mikor nyitnak az európai piacok?

Az európai piacok többnyire ugyanakkor nyitnak és zárnak. Az Euronext Paris, amelyből a CAC 40 (France 40) és az AEX (Netherlands 25) indexeket állítják össze, UTC szerint 7:00-kor nyit és 15:30-kor zár. A Frankfurti Értéktőzsde, amelyből a DAX 40 (Germany 40) indexet állítják össze, a Bolsa de Madrid, amely az Ibex 35 (Spain 35) indexet tartalmazza, és a Borsa Italiana (Olasz Értéktőzsde), amely az Italy 40 indexet adja, ugyanazokkal a nyitvatartási órákkal rendelkeznek.

Mikor nyitnak az ausztrál-ázsiai piacok?

Az Ausztrál Értékpapírtőzsde (ASX), amelyből az ASX 200 (Australia 200) kerül összeállításra, UTC szerint 23:00-kor nyit és 5:00-kor zár. Az Új-Zélandi Értéktőzsde, az New Zealand 50 indexre UTC szerint 21:00 órától hajnali 3:45-ig tart nyitva.

Mikor nyitnak és zárnak a fő értéktőzsdék?

Az alábbiakban a főbb értéktőzsdék nyitvatartási idejének teljes listáját találja, amelyen láthatóak a különböző tőzsdék és a velük kapcsolatos indexek, amelyek megtalálhatók a kínálatunkban, valamint zárójelben láthatóak a Capital.com-on elérhető piacok az adott index-szel kapcsolatban.

Értéktőzsde Nyitás (UTC) Zárás (UTC) Ebédszünet (UTC) Kapcsolódó részvényindexek Londoni Értéktőzsde 7:00 15:30 – FTSE 100 (UK 100) FTSE 250 (UK 250) A New York Stock Exchange 13:30 20:00 – Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500) Nasdaq részvénypiac* 13:30 20:00 – US Tech 100 Az Euronext 7:00 15:30 – CAC 40 (France 40)

AEX (Netherlands 25) Shanghai Értéktőzsde 1:30 7:00 3:30-5:00 SSE Composite (China A50) Japan Exchange Group 0:00 6:00 2:30-3:30 Nikkei 225 (Japan 225) Hongkongi Értéktőzsde 1:30 8:00 4:00-5:00 Hang Seng (Hong Kong 50)

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Mi az a tőzsdezárás utáni kereskedés?

A tőzsdezárás utáni kereskedés azt az időszakot jelöli, amikor lehet az adott tőzsdén elérhető részvényekkel és indexekkel kereskedni a tőzsde nyitvatartási idején kívül. A tőzsdezárás utáni kereskedés tehát lehetővé teszi, hogy reagáljon azokra a hírekre és eseményekre, amelyek a nyitvatartási időn kívül történnek. Ha azonban zárás után szeretne kereskedni, a kereskedési terve kidolgozása során fontos figyelembe vennie, hogy a teljes forgalom jelentősen eltérhet a nyitvatartási idő alatti forgalomhoz képest, ami alacsonyabb likviditást és magasabb volatilitást jelenthet. Fedezze fel milyen piacokon kereskedhet oldalunkon a tőzsdezárás utáni órákban.

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