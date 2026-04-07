Az RSI indikátor bemutatása

Az RSI-t egy gépészmérnökból vált kereskedő és technikai elemző, J. Welles Wilder Jr. alkotta meg, és először az 1978-as könyvében írt róla, amelynek címe "Új koncepciók a technikai kereskedési rendszerekben" (New Concepts in Technical Trading Systems).

A legtöbb oszcillátorhoz hasonlóan, az RSI-t általában az árfolyamgrafikon alatt ábrázolják. Használható bármilyen gyertyagrafikon vagy oszlopgrafikon időtartományon, beleértve perceket, órákat, napokat és heteket.

Az RSI-t különféle időtartományokra lehet kiszámítani. Az alapértelmezett beállítás 14 periódus, azonban egyes kereskedők egyéni RSI indikátor beállításokat használnak, mint például két periódus, kilenc periódus vagy 50 periódus. Például ha napon belüli kereskedésre szeretnénk optimalizálni az RSI-t, módosíthatjuk a beállításokat rövidebb visszatekintésre, mint például 7 vagy 10 periódus, hogy növeljük az érzékenységét a legutóbbi árváltozásokra.



A legújabb emelkedések és esések mértékének összehasonlításával az RSI egy 0-tól 100-ig terjedő értéket generál, amely az eszköz ármomentumának erősségét vagy gyengeségét tükrözi.

Amikor az RSI értéke 70 fölé emelkedik, az általában túlvett viszonyokra utal, ami azt jelenti, hogy az eszköz valószínűleg túlértékelt és korrekció várható.

Amikor az RSI értéke 30 alá esik, az általában túladott viszonyokra utal, ami azt jelenti, hogy az eszköz valószínűleg alulértékelt és a jövőben emelkedés várható.

Hogyan van meghatározva az RSI értéke?

A kiszámítás módját nem szükséges megjegyezni az RSI kereskedési stratégiák alkalmazásához, hiszen az indikátor általában be van építve a kereskedési platformokba, azonban segíthet megérteni mit mutat az indikátor.

Az RSI a relatív erősség tényező (RS) átszámításával kerül meghatározásra. (RS) méri.Az RS az átlagos emelkedés és az átlagos csökkenés hányadaként van kiszámítva.

Az Az átlagos emelkedés az emlkedő árváltozás összege X periódus (általában 14, J. Welles Wilder Jr. javaslata szerint) alatt, elosztva a periódusok számával az átlag meghatározása érdekében.

Az Az átlagos csökkenés a csökkenő árváltozások összege ugyanannyi periódus alatt, elosztva a periódusok számával.

A relatív erősség tényező (átlagos növekedés elosztva az átlagos csökkenéssel) ezután át van alakítva egy relatív erősség indexé 0 és 100 között, hogy megkapjuk az RSI értékét.