Mozgóátlag
Bővítse kereskedési tapasztalatait mozgóátlagokkal. Fedezze fel, hogyan használhatja a különböző típusokat és stratégiákat arra, hogy beazonosítsa a trendeket, a támasz és ellenállás szinteket és még egyebeket.
Mi az a mozgóátlag kereskedési stratégia?
A mozgóátlagos kereskedési stratégia egy széles körben használt technikai elemzési módszer, amely egy értékpapír árfolyamának mozgóátlagát (MA) használja a potenciális piaci trendek azonosítására. A mozgóátlag egy értékpapír átlagárát számítja ki egy meghatározott időszak alatt. Az áringadozások kiegyenlítésével segíthet a kereskedőknek felismerni a mögöttes trendeket és felmérni az általános piaci hangulatot.
Fontos tudnivalók
A mozgóátlagot használó kereskedési stratégia egy népszerű technikai elemzési módszer, amelyet a kereskedők a potenciális piaci trendek azonosítására használnak egy eszköz árfolyamának mozgóátlaga (MA) segítségével.
A kereskedők különböző módon tudják használni a mozgóátlagokat, például a megfelelő időtartomány kiválasztására, a trend azonosítására vagy a támasz és az ellenállás meghatározására.
A mozgóátlagok különböző típusai közé tartozik az egyszerű mozgóátlag (SMA), az exponenciális mozgóátlag (EMA) és a súlyozott mozgóátlag (WMA).
A legfontosabb mozgóátlag kereskedési stratégiák a keresztezés, a boríték és a szalag.
Mozgóátlag magyarázata
A mozgóátlag egy sokoldalú és könnyen testre szabható technikai indikátor, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy különböző típusok és időtartományok közül választva egy személyre szabott mozgóátlag stratégiát alakítsanak ki.
Az 1920-as és 1930-as években a mozgóátlagok népszerű kereskedési eszközként váltak ismertté, részben Richard Schabacker és Robert Rhea munkájának köszönhetően, akik bevezették a trendkövetés fogalmát.
A megközelítés lényege, hogy a kereskedők a mozgóátlagok segítségével azonosítják és követik a trendeket, és így kihasználhatják a tartós ármozgásokat.
Hogyan kereskedjünk mozgóátlag használatával
Az alábbiakban néhány módszert olvashat arról, hogy hogyan használhatja a mozgóátlag indikátort kereskedési tapasztalatainak bővítésére.
- A megfelelő időtartomány kiválasztása
A mozgóátlag a legtöbb kereskedési platformon elérhető, és egy diagramot követő vonalként jelenik meg. Például az alábbi diagramon a 20 napos mozgóátlag kék vonalként jelenik meg, ami a gyertyadiagramot követi.
A kereskedők több időtartomány közül választhatnak, amelyeket „visszatekintési” időszakoknak is neveznek, és amelyek néhány órától több hónapig terjedhetnek. A rövidebb időtartományok érzékenyebbé tehetik a mozgóátlag indikátort az ármozgásokra, míg a hosszabb időtartományok egyenletesebb jelzést adhatnak a mögöttes trendről.
*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek
- Trendek beazonosítása
Amint azt eredeti felhasználása is sugallja, a mozgóátlagokat széles körben használják az árfolyamtrendek beazonosítására. Ha az árfolyam a mozgóátlag fölé emelkedik, az potenciális emelkedő trendet jelez, míg a mozgóátlag alatti ármozgás lehetséges csökkenő trendet jelezhet. Emellett a mozgóátlag meredeksége információt nyújthat a trend lendületéről is.
*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek
- A támasz és az ellenállás meghatározása
A mozgóátlagok dinamikus támasz és ellenállás szintekként is szolgálhatnak. Egy emelkedő trendben a mozgóátlag támaszszintként működhet, ahonnan az árak hajlamosak elrugaszkodni és folytatni az emelkedő mozgást. Ezzel szemben egy csökkenő trendben a mozgóátlag ellenállás szintként szolgálhat, ami az árak lefele irányuló pályájának megfordulását eredményezi.
A mozgóátlagok ezen jellemzője segíthet a kereskedőknek a belépési és kilépési pontok azonosításában, valamint a stop-loss és take-profit megbízások beállításában. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a hagyományos stop-loss megbízások nem védenek a csúszástól. Garantált stop-loss is használható, de ennek díja van.
*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek
A különböző típusú mozgóátlagok használata
Az évek során különféle típusú mozgóátlagokat fejlesztettek ki a különböző kereskedési stílusok és célok kielégítésére. Például az egyszerű mozgóátlagot (SMA) az 1970-es években J. Welles Wilder Jr. által bevezetett exponenciális mozgóátlag (EMA) követte, amely nagyobb súlyt helyez a közelmúltbeli áradatokra, és így jobban reagál az aktuális piaci viszonyokra. Ezenkívül a súlyozott mozgóátlagot (WMA) is kidolgozták, hogy a számítás során még inkább ki lehessen emelni az egyes időszakokat.
Hogyan kell kiszámítani a mozgóátlagot
Típustól függően más-más mozgóátlag képletet alkalmazunk.
- Az egyszerű mozgóátlag (Simple Moving Average, SMA) képlete
Az egyszerű mozgóátlag (SMA) a legalapvetőbb és legszélesebb körben használt mozgóátlag típus. Úgy számítják ki, hogy egy adott ár- vagy adatponthalmaz számtani átlagát veszik egy meghatározott időszak alatt.
Az SMA képlete a következő:
SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n
Ahol
P1, P2, ... , Pn = adatpontok árai
n = periódusok száma
Az SMA egyenlő súlyt ad minden egyes árpontnak, és kisimítja az áringadozásokat, hogy feltárja a mögöttes trendet. Az SMA egyik korlátja azonban az, hogy lassabban reagál a közelmúltbeli árváltozásokra, ezért kevésbé érzékeny a hirtelen piaci mozgásokra.
Az exponenciális mozgóátlag (Exponential Moving Average, EMA) képlete
Az exponenciális mozgóátlag (EMA) a mozgóátlag indikátorok fejlettebb típusa, amely nagyobb súlyt helyez a közelmúltbeli áradatokra, így jobban reagál az új piaci információkra.
Az EMA képlete a következő:
EMA = (Zárás - Előző EMA) * (2 / (n + 1)) + Előző EMA
Ahol
Zárás = aktuális záróár
Előző EMA = az előző periódus EMA értéke
n = periódusok száma
Az EMA gyorsabban reagál a közelmúltbeli árváltozásokra, így a kereskedők gyorsabb jelzéseket kapnak a lehetséges trendfordulásokról vagy azok folytatódásáról. A fokozott érzékenység azonban az SMA-hoz képest több hamis jelzést is eredményezhet.
A súlyozott mozgóátlag (Weighted moving average, WMA) képlete
A súlyozott mozgóátlag (WMA) különböző súlyokat rendel az egyes árpontokhoz. Az EMA-hoz hasonlóan jellemzően nagyobb hangsúlyt fektet a közelmúltbeli adatokra, azonban az átlag kiszámításának módjában és az adatpontok súlyozásában különbözik tőle.
A WMA képlete a következő:
WMA = (P1 * n + P2 * (n - 1) + ... + Pn * 1) / (n * (n + 1) / 2)
Ahol
P1, P2, ... , Pn = adatpontok árai
n = periódusok száma
Ellentétben az SMA-val, amely minden adatponthoz azonos súlyt rendel, és az EMA-val, amely exponenciális simító képletet használ, a WMA úgy számítja ki az átlagot, hogy minden egyes árpontot megszoroz egy súlytényezővel, amelynek értéke az adatok elavulásával csökken.
Ezáltal a WMA gyorsabban reagál az árváltozásokra, mint az SMA, és testreszabhatóbb súlyozási rendszerrel dolgozik, mint az EMA. Az EMA-hoz hasonlóan azonban a WMA fokozott érzékenysége több hamis jelzést eredményezhet.
Mozgóátlag-keresztezési stratégia
A mozgóátlag-keresztezési stratégia azon az elven alapul, hogy amikor két különböző periódus mozgóátlaga keresztezi egymást, az potenciális változást jelez a piaci trendben.
A keresztezés akkor következik be, amikor egy rövid távú mozgóátlag keresztezi a hosszú távú mozgóátlagot. A rövid távú mozgóátlag érzékenyebb a közelmúltbeli árváltozásokra, míg a hosszú távú mozgóátlag kevésbé érzékeny, és egyenletesebb képet ad az árfolyamtrendről. Ha ezek metszik egymást, az a piaci hangulat változását jelezheti, és arra utalhat, hogy a trend megfordul vagy felgyorsul.
A mozgóátlagok keresztezésének két fő típusa van: bullish keresztezés és bearish keresztezés. Minden keresztezési típus más-más piaci forgatókönyvet jelez.
Bullish keresztezés
A bullish keresztezés akkor következik be, amikor a rövid távú mozgóátlag felülről keresztezi a hosszú távú mozgóátlagot. Ez az esemény azt jelzi, hogy a közelmúltbeli árfolyammozgás erősebb, mint a múltbeli trend, ami azt jelezheti, hogy a piac bullish fázisba lép.
A kereskedők jellemzően vételi jelzésként értelmezik a bullish keresztezést, ami arra ösztönzi őket, hogy hosszú pozícióba lépjenek, vagy egy meglévő pozíciót bővítsenek. A bullish keresztezések különböző típusú mozgóátlagokkal, például egyszerű, exponenciális vagy súlyozott mozgóátlagokkal is előfordulhatnak a kereskedő preferenciájától és stratégiájától függően.
*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek
Bearish keresztezés
A bearish kereszteződés akkor történik, amikor a rövid távú mozgóátlag alulról keresztezi a hosszú távú mozgóátlagot. Ebben a forgatókönyvben a közelmúltbeli árfolyammozgás gyengébb, mint a múltbeli trend, ami valószínűleg egy csökkenő piaci fázist jelez.
A kereskedők általában eladási jelzésként értelmezik a bearish keresztezést, ami arra utal, hogy kiszállhatnak egy hosszú pozícióból, rövid pozícióba léphetnek, vagy csökkenthetik kitettségüket a piacon. A bullish keresztezésekhez hasonlóan a bearish keresztezések is különböző mozgóátlag típusokat foglalhatnak magukban, beleértve az egyszerű, exponenciális és súlyozott mozgóátlagokat.
*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek
Mozgóátlag borítékok stratégia
A mozgóátlag boríték stratégia három elemből áll: egy központi mozgóátlag vonal, jellemzően egy egyszerű mozgóátlag (SMA), és két párhuzamos vonal, vagy „boríték”, amely a központi vonal felett és alatt helyezkedik el egy rögzített százalékos távolságra.
Ez a stratégia hasonlóságokat mutat a Bollinger szalagok® indikátorral, bár míg a Bollinger szalagok® esetében az eltérések az árvolatilitáson alapulnak, a borítékok százalékos távolsága a volatilitástól és a kereskedő kockázattűrő képességétől függően állítható.
Az optimális százalékos távolság meghatározásához a kereskedők megfigyelhetik a történelmi ármozgásokat, hogy azonosítsák az eszköz tipikus ingadozásait.
*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek
A gyakorlatban a mozgóátlag borítékok dinamikus támasz és ellenállás szintekként szolgálhatnak, útmutatást nyújtva a kereskedőknek az optimális kereskedési pozíciók meghatározásához. Amikor egy eszköz árfolyama a felső boríték felé mozog vagy áttöri azt, az túlvett állapotot jelezhet. Ezzel szemben, ha az ár közelít az alsó borítékhoz vagy az alá kerül, az túladott állapotot jelezhet.
Mozgóátlag szalag stratégia
A mozgóátlag szalag stratégia több mozgóátlagot használ az árfolyamtrendek elemzésére. A szalag mozgóátlagok sorozatából áll, különböző időtartományokkal, jellemzően rövid távú periódusoktól haladva a hosszú távúakig. A cél a mögöttes trend erősségének és irányának átfogó vizuális ábrázolása.
A mozgóátlag stratégia alkalmazásához a kereskedők egy sor mozgóátlagot, például egyszerű mozgóátlagokat (SMA) vagy exponenciális mozgóátlagokat (EMA) rajzolnak fel az árfolyamgrafikonra. Az időtartományok kiválasztása a kereskedő preferenciáitól és az adott piaci körülményektől függ. Általánosan használt periódusok lehetnek a 10, 20, 30, 50 és 100 naposak, bár a testreszabás célszerűbb lehet az egyedi stratégiákhoz.
*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek
A mozgóátlag szalag stratégia lényege a mozgóátlagok egymáshoz való igazodásának és egymástól való távolságának megfigyelése. Ha a mozgóátlagok emelkedő sorrendben (a legrövidebbtől a leghosszabbig) és egyenletes távolságra helyezkednek el, az erős emelkedő tendenciára utalhat.
Ezzel szemben, ha csökkenő sorrendben (a leghosszabbtól a legrövidebbig) és egyenletes távolságban helyezkednek el, akkor erős csökkenő tendenciát jeleznek. Kereskedési jelzések akkor keletkeznek, amikor a mozgóátlagok konvergálnak, divergálnak, vagy jelentős változást mutatnak a távolságok tekintetében, mivel ezek az események potenciális trendfordulást vagy a trend folytatódását jelezhetik.
Összegzés
Összefoglalva, a mozgóátlag kereskedési stratégia egy népszerű technikai elemzési módszer, amelyet a kereskedők a potenciális piaci trendek azonosítására használnak. Az áringadozások kiegyenlítésével a mozgóátlag segít a kereskedőknek felismerni a mögöttes trendeket és felmérni az általános piaci hangulatot.
A kereskedők testre szabhatják kereskedési stratégiáikat a megfelelő időtartomány és a mozgóátlag típusának – például SMA, EMA vagy WMA – kiválasztásával. A mozgóátlagok dinamikus támasz és ellenállás szintekként is működhetnek, és a kereskedők használhatják őket a belépési és kilépési pontok azonosítására.
A mozgóátlag kereskedési stratégiákra számos példa létezik, és mindegyik egyedi módon közelíti meg a piaci trendek elemzését. A legfontosabb technikák a keresztezési stratégia, a borítékstratégia és a szalagstratégia.
Ezek megértésével a kereskedők kiválaszthatják a kereskedési stílusuknak és céljaiknak leginkább megfelelőt, és előnyükre fordíthatják a mozgóátlagokat. Azonban, mint minden kereskedési stratégiánál, itt is elengedhetetlen az alapos elemzés, a kockázatkezelési technikák alkalmazása, valamint a piac folyamatos figyelése, hogy szükség esetén kiigazíthassa a megközelítését. A kereskedők dönthetnek úgy is, hogy először egy próbafiók segítségével tesztelik stratégiájukat, mielőtt valódi pénzt kockáztatnának.
GYIK
Hogyan használjuk a mozgóátlagokat?
A mozgóátlagok használhatók a trendek, a támasz és ellenállás szintek, valamint a kereskedés lehetséges belépési és kilépési pontjainak azonosítására.
Hogyan értelmezzük a mozgóátlagokat?
A mozgóátlagok értelmezése magában foglalja az ármozgásokhoz viszonyított helyzetük, valamint a lejtésük és a keresztezési mintáik elemzését.
Mi a különbség az egyszerű mozgóátlag és az exponenciális mozgóátlag között?
A fő különbség az egyszerű mozgóátlag (SMA) és az exponenciális mozgóátlag (EMA) között az, hogy az utóbbi nagyobb súlyt rendel a közelmúltbeli áradatokhoz, így jobban reagál az aktuális piaci körülményekre.
Használhatók-e a mozgóátlagok rövid távú kereskedésre, vagy inkább hosszú távú kereskedésre alkalmasak?
A mozgóátlagok rövid és hosszú távú kereskedésre egyaránt használhatók, de a rövidebb időtartományok érzékenyebbé tehetik a mozgóátlagot az ármozgásokra, míg a hosszabb időtartományok egyenletesebb jelzést adhatnak a mögöttes trendről.