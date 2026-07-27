A legjobb közeledő IPO-k Angliában

Az angliai IPO piac 2025-ben megújult lendületről árulkodik, ugyanis több széles körben ismert márka tervei között szerepel, hogy felkerüljön a Londoni Értéktőzsdére vagy egy külföldi tőzsdére. Íme néhány a legjobb IPO-k közül: Az összes információ a 2025. április 2-ai adatokat tükrözi, és módosulhatnak a szabályzási vagy a piaci fejlemények alapján.

Cég Iparág Becsült érték (év) Mikor várható Revolut Digitális bankolás 60 Mrd $ (2025) 2025 Shein E-kereskedelem 30-66 Mrd $ (2024-2025) 2025 Monzo Digitális bankolás 5,9 Mrd $ (2024) 2025 Waterstones Könyvkereskedés N/A Még nincs eldöntve BrewDog Fogyasztási cikkek 2 Mrd $ (2018) Még nincs eldöntve

Revolut

A Revolut Európa egyik legnagyobb digitális bankjává nőtte ki magát, amelynek becsült értéke 2025 februárjában 60 milliárd dollár volt. A jelentések szerint tervben van a Londoni Értéktőzsdére való bevezetés, aminek feltétele az angliai banki engedély jóváhagyása.

Shein

A Shein bizalmas keretek között benyújtotta a szükséges dokumentumokat az IPO-hoz, és bár a székhelye Szingapúrban van, a jelentések szerint a Londoni Értéktőzsdére szeretne felkerülni 2025-ben. Figyelembe véve, hogy a vállalat értéke 2025 februárjában 50 milliárd dollár volt, az e-kereskedelmi divat óriás tőzsdére lépését világszerte komoly érdeklődés övezi a lakossági befektetők és a piacelemzők körében is.

Tudjon meg többet a Shein várható IPO-járól a Shein IPO kereskedési útmutatónkból.

Monzo

A Monzo szeretne készen állni az IPO-ra 2025 végére, azonban a döntés még nem született meg arról, hogy Angliában vagy az USA-ban hajtsa-e végre a tőzsdére lépést. A vállalat a jelentések szerint 2024 októberében 5,9 milliárd dollárra volt becsülve, és a hivatalos bejelentés hiányának ellenére az angol digitális bank folyamatosan a terjeszkedésen és a jövedelmezőségének javításán dolgozik.

Waterstones

A Waterstones a jelentések szerint egy londoni vagy egy New York-i IPO-t fontolgat, ami összhangban van az angol és az amerikai piacokra való terjeszkedési terveivel. Bár hivatalos idővonal még nincs megerősítve, bármilyen döntés a jól ismert angol könyvesboltlánc magántőke tulajdonosának, az Elliott Management stratégiájától függ.

BrewDog

Az A BrewDog IPO el lett halasztva annak ellenére, hogy korábban tervben volt a Londoni Értéktőzsdére való felkerülés. A vállalat utolsó becsült értéke 1,8 milliárd font (kb. 2 milliárd dollár) volt 2018-ban. Bár új dátum még nem lett megerősítve, a vállalat továbbra is érdeklődés jeleit mutatja egy jövőbeli tőzsdére lépés iránt.

Tudjon meg többet a BrewDog várható IPO-járól a BrewDog IPO kereskedési útmutatónkból.