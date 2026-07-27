A legjobb közeledő IPO-k
Az IPO-k korai hozzáférést nyújthatnak gyorsan növekvő vállalatokhoz és új kereskedési lehetőségekhez – azonban kockázatokkal is járnak. Mivel számos vállalat tervei között szerepel a 2025-ös tőzsdére lépés, a kereskedők szorosan figyelemmel követik a nagy potenciállal rendelkező neveket a fintech, energia, e-kereskedelem és egyéb szektorokban.
Íme a lebontásunk a legígéretesebb közeledő IPO-król régiók szerint, kiemelve a fontosabb trendeket és útmutatót kínálva az újonnan tőzsdére került részvények CFD-ken keresztüli kereskedéséhez.
A legjobb közeledő IPO-k Angliában
Az angliai IPO piac 2025-ben megújult lendületről árulkodik, ugyanis több széles körben ismert márka tervei között szerepel, hogy felkerüljön a Londoni Értéktőzsdére vagy egy külföldi tőzsdére. Íme néhány a legjobb IPO-k közül: Az összes információ a 2025. április 2-ai adatokat tükrözi, és módosulhatnak a szabályzási vagy a piaci fejlemények alapján.
|
Cég
|
Iparág
|
Becsült érték (év)
|
Mikor várható
|
Revolut
|
Digitális bankolás
|
60 Mrd $ (2025)
|
2025
|
Shein
|
E-kereskedelem
|
30-66 Mrd $ (2024-2025)
|
2025
|
Monzo
|
Digitális bankolás
|
5,9 Mrd $ (2024)
|
2025
|
Waterstones
|
Könyvkereskedés
|
N/A
|
Még nincs eldöntve
|
BrewDog
|
Fogyasztási cikkek
|
2 Mrd $ (2018)
|
Még nincs eldöntve
Revolut
A Revolut Európa egyik legnagyobb digitális bankjává nőtte ki magát, amelynek becsült értéke 2025 februárjában 60 milliárd dollár volt. A jelentések szerint tervben van a Londoni Értéktőzsdére való bevezetés, aminek feltétele az angliai banki engedély jóváhagyása.
Shein
A Shein bizalmas keretek között benyújtotta a szükséges dokumentumokat az IPO-hoz, és bár a székhelye Szingapúrban van, a jelentések szerint a Londoni Értéktőzsdére szeretne felkerülni 2025-ben. Figyelembe véve, hogy a vállalat értéke 2025 februárjában 50 milliárd dollár volt, az e-kereskedelmi divat óriás tőzsdére lépését világszerte komoly érdeklődés övezi a lakossági befektetők és a piacelemzők körében is.
Tudjon meg többet a Shein várható IPO-járól a Shein IPO kereskedési útmutatónkból.
Monzo
A Monzo szeretne készen állni az IPO-ra 2025 végére, azonban a döntés még nem született meg arról, hogy Angliában vagy az USA-ban hajtsa-e végre a tőzsdére lépést. A vállalat a jelentések szerint 2024 októberében 5,9 milliárd dollárra volt becsülve, és a hivatalos bejelentés hiányának ellenére az angol digitális bank folyamatosan a terjeszkedésen és a jövedelmezőségének javításán dolgozik.
Waterstones
A Waterstones a jelentések szerint egy londoni vagy egy New York-i IPO-t fontolgat, ami összhangban van az angol és az amerikai piacokra való terjeszkedési terveivel. Bár hivatalos idővonal még nincs megerősítve, bármilyen döntés a jól ismert angol könyvesboltlánc magántőke tulajdonosának, az Elliott Management stratégiájától függ.
BrewDog
Az A BrewDog IPO el lett halasztva annak ellenére, hogy korábban tervben volt a Londoni Értéktőzsdére való felkerülés. A vállalat utolsó becsült értéke 1,8 milliárd font (kb. 2 milliárd dollár) volt 2018-ban. Bár új dátum még nem lett megerősítve, a vállalat továbbra is érdeklődés jeleit mutatja egy jövőbeli tőzsdére lépés iránt.
Tudjon meg többet a BrewDog várható IPO-járól a BrewDog IPO kereskedési útmutatónkból.
A legjobb közeledő IPO-k az EAE-ben
Az IPO-piac az EAE-ben fellendülni látszik, amihez hozzájárulnak az állami kezdeményezések és a privát szektor növekedése. Miközben Abu Dhabi és Dubai a tőkepiac diverzifikációját szorgalmazzák, a piaci szakértők szorosan nyomon követik a jól ismert és feltörekvő márkák tervezett tőzsdére lépését.
|
Cég
|
Iparág
|
Becsült érték (év)
|
Mikor várható
|
Etihad Airways
|
Légi közlekedés
|
5 Mrd $ (2025)
|
2025
|
Noon.com
|
E-kereskedelem
|
N/A
|
Még nincs eldöntve
|
Masdar
|
Az energiához
|
N/A
|
Még nincs eldöntve
|
FIVE Holdings
|
Luxus vendéglátás
|
2,5-3 Mrd $ (2023)
|
2025
Etihad Airways
Az Etihad Airways egy mérföldkőnek tekinthető IPO-ra készül, amivel az első Perzsa-öböl menti légitársaság lenne, amely tőzsdére kerül, és 5 milliárd dollárra nőne a vállalat értéke. Az Abu Dhabi állami befektetési alap (ADQ) által támogatott IPO várhatóan 20%-os részesedéshez nyújt majd hozzáférést 2,7 milliárd részvényen keresztül.
Noon.com
A Noon.com továbbra is az esélyes IPO jelöltek közé tartozik, bár még nem lettek hivatalos tőzsdére lépési tervek bejelentve. A közel-keleti piacvezető e-kereskedelmi platform már mutatott érdeklődést egy IPO iránt, viszont egyelőre nem erősítette meg a tervei idővonalát.
Masdar
A Masdar a jelentések szerint egy IPO-t fontolgat, hogy tőkét gyűjtsön a megújuló energia projektjeire, ráadásul egyesek szerint esélyes egy kettős tőzsdei bevezetés, amelyek közül az egyik a New York-i Értéktőzsde lesz. A vállalat hivatalos bejelentése szerint "egyelőre nem tervez" tőzsdére lépést.
FIVE Holdings
A FIVE Holdings luxus hoteleket működtet Dubaiban, Zürichben és Ibizán. Az EAE-beli székhelyű vállalat egy 2 milliárd dollár értékű IPO-t tervez 2025-ben. A vállalat részvényeinek 10%-a munkavállalói részvényopciókra vannak előlátva a tőzsdére lépési stratégia részeként.
Tudja meg jelenleg milyen részvényekkel kereskedhet, amíg az említett vállalatok az IPO-jukra készülnek – fedezze fel a piacvezető globális vállalatok részvényeit.
A legjobb közeledő IPO-k Ausztráliában
Az ausztráliai IPO piac 2025-ös kilátásait főként a tiszta energiákkal, a biotech innovációkkal és a légitársaság lehetséges visszatérésével kapcsolatos fejlemények befolyásolják. Bár a helyi piac idáig kissé elővigyázatos volt, néhány vállalatnak köszönhetően megújulhat az érdeklődés az ASX (Ausztrál Értéktőzsde) iránt.
|
Cég
|
Iparág
|
Becsült érték (év)
|
Mikor várható
|
United H2
|
Az energiához
|
75 M $ (2024)
|
2025
|
HaemaLogiX
|
Biotech
|
N/A
|
2025
|
Virgin Australia
|
Légi közlekedés
|
2,5 Mrd $ (2020)
|
Még nincs eldöntve
United H2
A United H2 aktívan készül a tőzsdére lépésre, és egy kettős IPO-t tervez Ausztráliában és Észak-Amerikában. A legutóbbi, 2024-es belső értékelés alapján a vállalat értéke 75 millió dollár volt – ami 275%-kal magasabb a korábbi 20 millió dolláros becsült értékétől.
HaemaLogiX
A HaemaLogiX, egy biotech vállalat, amely terápiákat fejleszt a mielóma multiplex kezelésére, várhatóan 2025-ben lép az Ausztrál Értéktőzsdére. A vállalat eddig (2025 áprilisa) még nem osztotta meg a hivatalos becsült értékét, azonban a befektetők továbbra is komoly érdeklődést tanúsítanak.
Virgin Australia
A Virgin Australia a nyilvános piacokra való visszatérést tervezi, és amióta a Bain Capital megvásárolta a vállalatot, egy IPO is a tervek közé került. Miután 2020-ban egy 2,5 milliárd $-os kivásárlás megmentette a vállalatot a felszámolástól, a légitársaság tervei közé ismét visszatért a tőzsdére lépés – bár hivatalos dátum még nem lett megerősítve.
A legjobb közeledő IPO-k Latin-Amerikában
A Latin-Amerikai IPO piac kezd fellendülni, és több komoly vállalat tervei között szerepel a tőzsdére lépés. Az alábbi IPO-k kiválóan példázzák a régió folyamatosan növekvő tekintélyét a pénzügyi szolgáltatások, a kriptovaluták és a fizetési megoldások terén. Íme egy részletes áttekintés a legjobban várt latin-amerikai IPO-król, az aktuális adatok alapján (2025. április 5.).
|
Cég
|
Iparág
|
Becsült érték (év)
|
Mikor várható
|
Ualá
|
Pénzügyi szolgáltatások
|
2,75 Mrd $ (2024)
|
2026
|
Grupo Aeroméxico
|
Légi közlekedés
|
N/A
|
2025
|
Citibanamex
|
Pénzügy
|
N/A
|
2026
Ualá
Az Ualá rövid időn belül Argentína egyik legnagyobb startupjává vált, amelynek Latin-Amerika szerte több, mint 8 millió felhasználója van. Az Ualá szerteágazó pénzügyi ökoszisztémája magába foglal kártyakibocsátást és számlafizetési szolgáltatásokat, amelyet alátámaszt az Allianz X és a TelevisaUnivision által vezetett 2025 márciusában végrehajtott 366 millió dolláros Series E befektetési fordulója. Az Ualá az IPO végrehajtását legkorábban 2026-ban tervezi, bár egyelőre még nem érkezett hivatalos megerősítés.
Grupo Aeroméxico
A Grupo Aeroméxico, Mexikó vezető légitársasága jelezte szándékát, hogy felkerüljön a New York-i Értéktőzsdére (NYSE), amellyel megközelítőleg 300 millió dollárt gyűjtene össze. Miután 2022-ben csődvédelemnek köszönhetően talpra állt, a légitársaság igyekszik előnyt kovácsolni a növekedési potenciáljából. A tervek szerint a részvénykibocsátás amerikai letéti részvényeket foglal majd magába, a kezdeményezést pedig az Apollo Global Management és más részvényesek vezetik.
Citibanamex
A Citigroup a mexikói lakossági bank részlegének, a Citibanamexnyilvános tőzsdére lépését fontolgatja, a mexikói fogyasztói banki tevékenységének felfüggesztésére irányuló stratégiája részeként. Bár az IPO eredetileg 2025-re volt tervezve, a szabályzási akadályok és a piaci viszonyok 2026-ra tolhatják a tőzsdére lépést. Citibanamex részvényeinek vásárlása részletekben történhet egy kétéves periódus alatt, amíg a Citigroup teljesen ki nem válik a részlegből.
A legjobb közeledő IPO-k Európában
Az európai IPO piacon több komolyabb vállalat tőzsdére lépése várható olyan iparágakban, mint például a fintech, a felhőalapú számítástechnika, a bankszektor és a biztonság – ami kiválóan tükrözi a kontinens gazdasági sokszínűségét.
|
Cég
|
Iparág
|
Becsült érték (év)
|
Mikor várható
|
Verisure
|
Biztonsági rendszerek
|
20-30 Mrd $ (2025)
|
2025-2026
|
Northern Data (Ardent, Taiga)
|
HPC, felhő és AI megoldások
|
10-16 Mrd $ (2025)
|
2025
|
Novobanco
|
Pénzügy
|
5,5-7 Mrd $ (2025)
|
2025
|
Bitpanda
|
Kriptovaluta tőzsde
|
4,1 Mrd $ (2021)
|
2025
|
Klarna
|
Halasztott fizetések
|
15 Mrd $ (2025)
|
Még nincs eldöntve
Verisure
A Verisureotthoni biztonsági rendszereket kínál Európa és Latin-Amerika szerte, és a Hellman & Friedman magántőke-alap támogatását élvezi. A vállalat potenciális becsült értéke akár a 30 milliárd eurót is elérheti, így ez lehet Európa legnagyobb IPO-ja az elmúlt évekből.
Northern Data (Ardent és Taiga)
A Northern Dataegy német technológiai vállalat, amely nagy teljesítményű és felhőalapú számítástechnikára és AI megoldásokra összpontosít. A vállalat egy kettős tőzsdére lépést tervez Európában és az USA-ban, amivel szeretne előnyt kovácsolni a globális technológiai befektetések keresletéből. A vállalat azt fontolgatja, hogy a NASDAQ Értéktőzsdére lép az Ardent nevű adatközpont egységével és a Taiga nevű felhőplatform részlegével.
Novobanco
A Novobanco Portugália negyedik legnagyobb bankja, amelynek sikerült talpra állnia az elődjének számító Banco Espírito Santo összeomlása után. A vállalat vezérigazgatója, Mark Bourke közölte az alkalmazottakkal, hogy az IPO-ra a "második vagy a harmadik negyedév végén kerülhet sor", a piaci viszonyoktól függően.
Bitpanda
A Bitpanda egy osztrák kriptovaluta tőzsde és bróker, amely a növekedési stratégiája részeként egy IPO végrehajtását fontolgatja, amellyel a vállalat értéke körülbelül 4 milliárd dollárra emelkedne. A Bitpanda igyekszik megerősíteni az európai pozícióját, miközben globális terjeszkedésre készül.
Klarna
A svéd "halasztott fizetéseket" (BNPL) kínáló Klarna nemrég felfüggesztette az IPO terveit a globális piac volatilitása miatt, amit az USA elnökének, Trump importokra kivetett vámjai idéztek elő. A vállalat 2025 áprilisára tervezte a New York-i Értéktőzsdére való felkerülést, 15 millió dolláros becsült értékkel, azonban a kedvezőtlen gazdasági viszonyok miatt az elhalasztás mellett döntött.
Tudjon meg többet a Klarna várható IPO-járól a Klarna IPO kereskedési útmutatónkból.
IPO utáni részvények, amelyek már elérhetők kereskedésre
Bár a kereskedők nem tudnak IPO részvényeket vásárolni közvetlenül CFD-ken keresztül, az újonnan jegyzett részvények árfolyamain spekulálhatnak, miután elérhetővé válik a nyilvános kereskedésük.
A világ legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatai közül sokan egy IPO-val indították a részvénypiaci karrierjüket, mint például a "Magnificent 7" – amely a következő vállalatokat foglalja magába: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia és a Tesla – amelyek többsége egy IPO-n keresztül került a részvénypiacra. A Magnificent 7 együttesen az US 500 teljes piaci tőkeértékének 30%-át és az US Tech 100 közel 60%-át teszik ki.
Tudjon meg többet a Magnificent 7 részvényekről a Magnificent 7 kereskedési útmutatónkból.
Íme néhány nagy tőkeértékű IPO utáni részvény:
-
Alibaba: A kínai e-kereskedelmi óriás 2014-ben került fel az NYSE-re, amely akkoriban a legnagyobb amerikai IPO-nak számított. Ma már az Alibaba piaci tőkeértéke meghaladja a 2,4 billió hongkongi dollárt.
-
Meta Platforms: A korábban Facebookként ismert piacvezető közösségi háló 2012-ben került tőzsdére. Azóta a Meta kiterjesztette a tevékenységét az AI-ra, a virtuális valóságra és a digitális reklámozásra, a piaci tőkeértéke pedig meghaladja az 1,5 billió dollárt.
-
Visa: A globális fizetésszolgáltató 2008-ban került fel az NYSE-re. A 650 milliárd dollárt meghaladó piaci tőkeértékű Visa ma is piacvezetőnek számít a globális tranzakciók terén.
-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company: A TSMC 1994-ben lépett tőzsdére. A filág legnagyobb félvezető gyártója olyan vállalatokat lát el, mint az Nvidia és az Apple, a piaci tőkeértéke pedig meghaladja a 25 billió tajvani új dollárt.
-
Snowflake: Egy felhőalapú adattároló vállalat, amely 2020-ban lépett tőzsdére. Az 50 milliárd dollárt meghaladó piaci tőkeértékével a Snowflake komoly érdeklődést váltott ki az IPO-ja után, amihez hozzájárult a felhőalapú számítástechnikai megoldások iránti növekvő kereslet.
A jelen cikkben szereplő piaci tőkeértékek a legfrissebb becsléseket tükrözik, azonban bármikor megváltozhatnak a változó piaci viszonyok és az adott vállalat teljesítménye tükrében.
Hogyan találja meg a "legjobb" IPO-kat a piacon
A "legjobb" IPO-k felkutatása számos tényező mérlegelését foglalja magába a várható felhajtás és a közzétett értékbecslések mellett, mint például a pénzügyi mutatók, a piaci pozíció és a tágabb értelemben vett gazdasági viszonyok.
Ötvözze a fundamentális elemzést az olyan aktuális makrogazdasági viszonyok követésével, mint például a központi bankok politikája és az inflációs adatok, amelyek hatással lehetnek az IPO piacra.
IPO előtti érték és bevétel
A nagy potenciállal rendelkező IPO-k felkutatása több tényező elemzését igényli. Ahelyett, hogy kizárólag a vállalat becsült értékére és a szektor népszerűségére összpontosítanának, a kereskedők gyakran mérlegelnek különféle pénzügyi mutatókat, piaci viszonyokat és nyilvános információkat egy IPO lehetséges kockázatainak és lehetőségeinek felmérése érdekében. Íme néhány fontos tényező, amit javasolt figyelembe venni:
Nyereségességi mutatók
Egyes IPO-k mögött olyan cégek állnak, amelyek még nem nyereségesek. Ilyen esetekben a kereskedők általában a bruttó árréseket, a cash burn rátát ("elégetett" készpénz arány) és az EBITDA (kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyereség) előrejelzéseket veszik figyelembe a fenntarthatóság felmérésére. Egy konzisztens bevételnövekedéssel alátámasztott jól körvonalazott út a nyereségességig gyakran biztatóbb tényezőnek tekinthető.
Szektor trendek és időzítés
Egy IPO időzítése a piaci hangulathoz viszonyítva hatással lehet a teljesítményére. Például egy technológiai vagy fintech vállalat tőzsdére lépése nagyobb érdeklődést válthat ki a szektor bővülése alatt, míg a biztonságosabb szektorok előnyben részesülhetnek a visszaesések alatt. A kereskedők figyelemmel követhetik a szektor indexeit vagy ETF-ek teljesítményét mint kontextuális mutatók.
Lekötési időszakok és bennfentesek tevékenysége
Az IPO utáni lekötési időszakok korlátozzák a bennfenteseket, hogy eladják a részvényeiket egy meghatározott ideig, amely általában 90 és 180 nap között mozog, bár ez változó lehet tőzsdétől és joghatóságtól függően. A közeledő lejáratok eladási nyomást válthatnak ki. A kereskedők követhetik a felügyeleti beadványokat és a vállalat tájékoztatóit, a tőzsdére lépés joghatóságától függően, hogy információt szerezzenek a vállalat lekötési struktúrájáról és a bennfentesek részesedéséről.
Befektetők támogatása és biztosítók
Az intézményi befektetők vagy jó hírnevű biztosítók (például a Goldman Sachs vagy a Morgan Stanley) növelhetik a megbízhatóságot. A kereskedők ezt néha a belső átvilágítás és a keresleti elvárások helyettesítőjeként használják.
Szabályozási és jogi háttér
Az olyan szektorokban tevékenykedő vállalatok, mint például a pénzügy, az egészségügy vagy a mesterséges intelligencia (AI), a szabályzásoknak való megfelelőség hatással lehet az IPO végrehajthatóságára és a tőzsdére lépést követő kockázatokra. A részvényt jegyző tőzsde (például a NASDAQ Értéktőzsde, a NYSE vagy a LSE) hatással lehet a likviditásra, a kereskedési órákra és a hozzáférhetőségre az angliai kereskedők körében és az intézményi érdeklődésre.
Tudjon meg többet az IPO kereskedésről az átfogó IPO kereskedési útmutatónkból.
Hogyan vásárolhat és adhat el IPO-kat CFD-ken keresztül
Íme hogyan kereskedhet IPO részvényekkel a tőzsdére lépést követően.
- Várja meg az IPO végrehajtásátAz IPO-kban való részvétel általában meghatározott befektetőkre van korlátozva – a lakossági kereskedők CFD-ken keresztül kereskedhetnek velük, miután a részvény felkerült a tőzsdére.
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- Kezelje kockázataitAlkalmazzon kockázatkezelő eszközöket, mint például a stop-loss* és take-profit megbízások, a pozíciója védelme és a lehetséges nyereségei bebiztosítása érdekében.
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GYIK
Hogyan vásárolhat közeledő IPO-kat
Az IPO részvényekhez való hozzáférés egy vállalat tőzsdére lépése előtt általában az intézményi befektetőkre és azokra van korlátozva, akik hozzáférést kapnak meghatározott brókereken vagy befektetési platformokon keresztül. Azonban miután egy vállalat felkerül a tőzsdére, a részvényei a másodlagos piacokon is elérhetővé válnak kereskedésre. Ezen a ponton a kereskedők spekulálhatnak az ármozgásokon különbözeti ügyleteken (CFD-k) keresztül. Az IPO-ban való részvétel részletei általában a vállalat tájékoztatóiban található.
Melyek a legjobb közeledő IPO-k?
Nincs egyetlen olyan mutató sem, amely képes lenne meghatározni melyik a "legjobb" IPO, ugyanis a kimenetelük változó lehet szektortól, időzítéstől és a befektetői hangulattól függően. Azonban a jó hírnevű IPO-k, mint például a Stripe, a Revolut, a CoreWeave és a Shein komoly érdeklődést váltottak ki az elemzők körében a méretük, a növekedési kilátásaik és a piaci jelentőségük miatt. A kereskedőknek javasolt minden egyes tőzsdére lépést elemezni olyan tényezők alapján, mint a pénzügyi mutatók, a szektor trendjei és a makrogazdasági viszonyok, mielőtt bármilyen kereskedési döntést hoznának.
Hogyan lehet közeledő IPO-kkal kereskedni?
A közeledő IPO-kkal nem lehet kereskedni a tőzsdére kerülés előtt. A tőzsdére lépést követően a kereskedők spekulálhatnak az árfolyamukon CFD-ken keresztül, amelyek lehetővé teszi long vagy short pozíciók nyitását a mögöttes részvények birtoklása nélkül. A CFD kereskedés kitettséget kínál az újonnan tőzsdére lépett vállalatoknak, miközben rugalmasságot kínál a stratégia és a végrehajtás terén. Rendkívül fontos a likviditás és a volatilitás figyelemmel követése, főleg a kereskedés korai szakaszában.
Milyen hamar tudok IPO részvényeket vásárolni és eladni?
A CFD kereskedők általában akkor kapnak hozzáférést az IPO részvényekhez, amikor elérhetővé válik a kereskedés egy nyilvános tőzsdén. A pontos időpont attól függ, hogy a részvények mikor válnak elérhetővé a kiválasztott kereskedési platformon. Az esetek többségében az IPO részvények a szokásos piaci órákban válnak elérhetővé, bár ez változhat brókertől és régiótól függően.