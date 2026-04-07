CFD-k és részvények: hogyan viszonyulnak egymáshoz?

A CFD-kkel (különbözeti ügyletek) és a részvényekkel való kereskedést gyakran hasonlítsák egymáshoz, azonban két eltérő fogalomról van szó.A CFD-k olyan eszközök, amelyek különféle piacokhoz kínálnak hozzáférést, mint például a devizák, árucikkek és indexek, míg a részvénykereskedés kizárólag a tőzsdéken jegyzett vállalatok részvényeinek teljesítményével foglalkozik.

Amikor platformunkon kereskedik részvény CFD-kkel, hozzáférést kap globális részvényekhez és egyéb eszközosztályokhoz – mindezt a CFD-k által kínált rugalmasság és tőkeáttétel mellett. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a tőkeáttétel a veszteségeket és a nyereségeket is növeli.

A CFD kereskedés és a részvénykereskedés közötti különbségek tisztázása érdekében íme a két fogalom meghatározása.

Mik azok a CFD-k?

A CFD-k derivatívák, amelyek lehetővé teszik a különféle eszközök, például részvények, árucikkek vagy devizák ármozgásain való kereskedést, az adott eszköz birtoklása nélkül. Mivel nincs meghatározott lejárati dátumuk, igen rugalmasak, így addig tarthatja nyitva pozícióját, ameddig csak szeretné. A CFD-k népszerű opciónak számítanak a rövid és közép távú kereskedésre, és lehetővé teszik tőkeáttétel alkalmazását (vagy más néven margin kereskedés). Ez azt jelenti, hogy kisebb tőkével nagyobb pozíciót kezelhet, bár ez növeli a lehetséges veszteségeket és a nyereségeket is.

CFD-ken keresztül lehetősége van pozíciót nyitni emelkedő árfolyamokon (long pozíció) és csökkenő árfolyamokon (short pozíció) egyaránt. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi illusztrációk csak a lehetséges nyereséget mutatják – ha az ár ellentétes irányba indulna az alábbi esetekben, akkor veszteséget szenvedne el.

Tudjon meg többet a CFD kereskedésről és működéséről.

Mik azok a részvények?

A részvények egy cég feletti tulajdonjog meghatározott részét képviselik. Amikor egy cég felkerül a tőzsdére, gyakran a befektetők számára kibocsátott részvényekkel gyűjt tőkét, amelyek vásárlása és eladása később elérhetővé válik a részvénytőzsdéken, mint például a New York-i Értéktőzsdén vagy a Londoni Értéktőzsdén.

A cégek először az elsődleges piacon bocsájtják ki a részvényeket egy első nyilvános részvénykibocsátáson (IPO) keresztül, amely során a befektetők közvetlenül megvásárolhatják őket. A bejegyzést követően a részvények kereskedése a másodlagos piacon történik, ahol az áruk a kínálattal és a kereslettel összhangban ingadozik. Két módon tud pozíciót nyitni részvényeken:

Részvénybefektetésen keresztül közvetlenül megvásárolhatja a kívánt részvényeket, az árnövekedésükből és egyes esetekben az osztalékokból való profitálás céljából.

A részvénykereskedés derivatívákon, például CFD-ken keresztül pedig a platformunkon elérhető opció. Az alábbiakban megtekintheti milyen részvény CFD-k közül válogathat a platformunkon.

Tudjon meg többet a részvénykereskedésről és a működéséről, és ismerkedjen meg az IPO kereskedés alapjaival.

Miért választják a kereskedők a CFD-ket?

Íme egy áttekintés arról, hogy milyen okokból dönthet a CFD-kkel való kereskedés mellett.

Tágabb piachoz való hozzáférés: kereskedjen részvényekkel, árucikkekkel,devizákkal és más eszközökkel egyetlen platformról.

Tőkeáttétel (vagy más néven margin kereskedés): nagyobb pozíciókat kezelhet kisebb kezdeti befektetéssel, ami növeli a lehetséges nyereségeket, viszont a kockázatokat is.

Rugalmas időtartam: nincs meghatározott lejárati dátum, ami lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy saját belátásuk szerint zárják le pozícióikat.

Diverzifikáció: könnyedén diverzifikálhat különböző eszközosztályok között egyetlen fiókon keresztül.

Rövid és közép távú megközelítés: alkalmas lehet napon belüli kereskedésre, amelynél a kereskedők az aktuális piacviszonyok alapján kereskednek.

Miért választják a kereskedők a részvényeket?

Íme egy áttekintés arról, hogy milyen érvek szólnak a részvényekkel való kereskedés mellett.

A magas likviditás: a részvénypiac jelentős kereskedési forgalommal rendelkezik, ami egyszerűvé teszi a pozícióik megnyitását és lezárását.

A kereskedési órák a tőzsdékhez igazodnak: a kereskedés a részvénytőzsdék munkaideje alatt zajlik, bár egyes piacokon elérhető zárás utáni kereskedés is.

Tőkeáttétel: a CFD-kkel a kereskedők nagyobb pozíciókat kezelhetnek kisebb befektetéssel, egyaránt növelve a lehetséges nyereségeket és kockázatokat.

Egyéni vállalatoknak való kitettség: kereskedhet a vállalat teljesítménye, bevételi jelentései és az iparág trendjei alapján.

Változatos lehetőségek: hozzáférhet számos különböző szektorhoz, mint például a technológiai, egészségügyi és egyéb szektorok, ami lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy különféle piaci viszonyok alatt profitáljanak.

Az alábbiakban megtekintheti a részvények és a CFD-k átfogó összehasonlítását.




