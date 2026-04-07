CFD et forex : comment se comparent-ils ?

Les CFD (contrats sur différence) et le trading forex sont souvent comparés, bien qu’il s’agisse de concepts distincts. Les deux permettent aux traders de spéculer sur les marchés financiers, mais ils diffèrent par leur portée et leur application.Le trading de CFD offre un accès à une large gamme de marchés, y compris les actions, les matières premières et les indices, tandis que le forex se concentre uniquement sur la performance des paires de devises.

Avec nous, le trading forex se fait sous forme de CFD, ce qui signifie que vous pouvez accéder aux marchés des devises mondiaux aux côtés d’autres classes d’actifs – le tout avec la flexibilité et l’effet de levier offerts par les CFD. Cependant, il est important de se rappeler que l’effet de levier amplifie les pertes autant que les gains.

Pour clarifier les distinctions entre le trading de CFD et le forex, voici la définition de chaque terme.