Remises améliorées, effet de levier plus élevé1 et des récompenses de parrainage généreuses, le tout sur une plateforme primée.2
Des remises sur spread basées sur votre façon de trader. Jusqu'à 20 % de remise mensuelle, que vous pouvez réclamer à tout moment.
Un remboursement allant jusqu'à 37,5 % sur les frais de financement overnight pour certains instruments, calculé mensuellement et disponible à réclamer à votre convenance.
Effet de levier disponible jusqu'à 500:1 sur le forex, les indices, le pétrole et l'or, et jusqu'à 33:1 sur les actions.
Le parrainage d'un client éligible vous permet de recevoir jusqu'à 50 % des remises sur trading qu'il génère, sous réserve des conditions applicables.3
Les comptes Professionnels offrent un effet de levier plus élevé que les comptes Particuliers. Cela augmente l'exposition mais peut également amplifier les pertes si les marchés évoluent à votre encontre.
La protection contre le solde négatif s'applique par défaut aux comptes Professionnels. Cependant, elle peut être supprimée au cas par cas. Si cela se produit, les pertes peuvent dépasser le solde de votre compte, et des paiements supplémentaires peuvent être exigés.
Les clients Professionnels sont réputés avoir une connaissance et une expérience plus approfondies du trading. Nos communications supposent donc une familiarité avec les marchés et les concepts de trading.
Les clients Professionnels ne reçoivent pas d'avertissements de risque écrits concernant des transactions individuelles, ce qui reflète leur niveau d'expérience évalué.
Les clients Professionnels relèvent d'un cadre réglementaire différent, ce qui peut limiter l'accès à certaines procédures de traitement des réclamations ou à certains dispositifs d'indemnisation, y compris les systèmes d'indemnisation des investisseurs accessibles aux clients particuliers.
Exposition totale au marché – avec des exigences de marge faibles.1
|Levier maximum professionnel
|Équivalent de marge
|Paires de devises majeures
|500:1
|0,2 %
|Indices majeurs
|500:1
|0,2 %
|Or
|500:1
|0,2 %
|Pétrole
|500:1
|0,2 %
|Actions majeures
|33:1
|3,03 %
|Cryptomonnaies
|100:1
|1 %
Un pourcentage de votre spread est calculé mensuellement et mis à disposition pour être réclamé à votre convenance.
|Volume des positions
|0 à 5 M$
|5 à 10 M$
|> 10 M$
|% de remise
|5 %
|10 %
|20 %
Un pourcentage des frais de swap sur CFD est calculé mensuellement et mis à disposition pour être réclamé à votre convenance.
|Instrument financier
|Remise sur swap
|Actions
|37,5 %
|Indices
|37,5 %
|Matières premières
|37,5 %
|Forex et métaux précieux
|33,3 %
|Cryptos
|10 %
Lorsque vous parrainez un client qui remplit les conditions pour obtenir le statut Professionnel, vous recevrez 50 % de la valeur des remises générées par le client parrainé, conformément aux conditions du programme.
Vous parrainez un client Professionnel qui ouvre et clôture des positions le même jour de trading, générant 1 000 € de remises sur le spread.
Vous recevez 500 € de remise de parrainage, tandis que le client parrainé continue de bénéficier de l'intégralité de sa remise Professionnelle.
Vous parrainez un client Professionnel qui conserve certaines positions overnight, générant 900 € de remises sur le spread et 600 € de remises sur le swap.
Vous recevez 750 € au total de remise de parrainage, calculée comme 50 % des remises générées, conformément aux conditions du programme.
Vous pouvez lire les conditions générales du compte Professionnel ici.Pour en savoir plus sur le programme de parrainage, cliquez ici.
1Le trading à effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes, ce qui le rend risqué.
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3Consultez les conditions générales de notre programme de parrainage Professionnel ici.