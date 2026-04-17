Négociation WW Grainger - GWW CFD
À propos de WW Grainger
W.W. Grainger, Inc. est un distributeur interentreprises de produits et services de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) dont les activités se déroulent principalement en Amérique du Nord, au Japon et au Royaume-Uni. La société opère à travers deux segments : High-Touch Solutions N.A. et Endless Assortment. Le segment High-Touch Solutions N.A. de la société fournit des solutions MRO à valeur ajoutée. Ce secteur comprend les activités de la société aux États-Unis (U.S.), au Canada, au Mexique et à Porto Rico. Le segment Endless Assortment de la société fournit une plateforme en ligne rationalisée et transparente avec un guichet unique pour les produits. Le segment Endless Assortment comprend les canaux en ligne de la société Zoro Tools, Inc. (Zoro) et MonotaRO Co., Ltd. (MonotaRO) qui opèrent principalement en Amérique du Nord, au Japon et au Royaume-Uni. L'offre de produits de la société comprend la sûreté et la sécurité, la manutention et le stockage, les pompes et les équipements de plomberie, le nettoyage et l'entretien, le travail des métaux et les outils à main.