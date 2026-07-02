Négociation Williams Sonoma - WSM
À propos de Williams Sonoma
Williams-Sonoma, Inc. (Williams-Sonoma) est un détaillant spécialisé dans les produits pour la maison. Les marques de la société comprennent Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation et Mark and Graham, qui vend ses produits par le biais des sites Web de commerce électronique de la société, de catalogues de publipostage et de magasins de détail. Ces marques font également partie du programme de fidélisation gratuit de la société qui offre aux membres des avantages exclusifs dans la famille des marques Williams-Sonoma. La société exploite environ 581 magasins, dont 538 dans 42 États, Washington, D.C. et Porto Rico, 21 magasins au Canada, 19 magasins en Australie et trois magasins au Royaume-Uni. Elle a également des accords de franchise avec des tiers au Moyen-Orient, aux Philippines, au Mexique, en Corée du Sud et en Inde, qui exploitent environ 136 magasins franchisés, ainsi que des sites Web de commerce électronique dans certains endroits.