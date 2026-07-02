Négociation Whirlpool - WHR
À propos de Whirlpool Corporation
Whirlpool Corporation est une entreprise de cuisine et de blanchisserie. Les secteurs d'activité de la Société comprennent l'Amérique du Nord, qui commercialise et distribue des appareils électroménagers et d'autres produits de consommation principalement sous les marques Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Amana, JennAir, Roper, Affresh, Swash, everydrop et Gladiato, principalement aux détaillants, distributeurs et constructeurs, comme ainsi que directement aux consommateurs ; Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), qui commercialise et distribue ses appareils électroménagers aux détaillants, distributeurs et directement aux consommateurs sous les marques Whirlpool, Indesit, Hotpoint, Bauknecht, Ignis, Maytag et Privileg ; l'Amérique latine, qui produit, commercialise et distribue ses appareils électroménagers, petits électroménagers et autres produits de consommation principalement sous les marques Consul, Brastemp, Whirlpool, KitchenAid, Acros, Maytag et Eslabon de Lujo, et l'Asie, qui commercialise et distribue des produits sous les marques Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Ariston, Indesit, Bauknecht et Elica.
- IndustrieAppliances / Tools / Housewares
- Adresse2000 N M 63, BENTON HARBOR, MI, United States (USA)
- Employés69000
- CEOMarc Bitzer