Négociation Weyerhaeuser Co - WY CFD
À propos de Weyerhaeuser Co
Weyerhaeuser Company est une entreprise de bois, de terres et de produits forestiers. La Société possède ou contrôle environ 10,6 millions d'acres de terres forestières aux États-Unis et gère 14,1 millions d'acres supplémentaires de terres forestières en vertu de licences à long terme au Canada. Les segments de la Société comprennent Timberlands ; Immobilier, Énergie et ressources naturelles (Immobilier et ERN) et Produits du bois. Le segment Timberlands propose des grumes, du bois, des baux récréatifs et d'autres produits. Le segment Immobilier & ENR comprend les ventes de terres forestières ; droits d'exploration et d'extraction de minéraux durs, de matériaux de construction, de production de gaz naturel, d'énergie éolienne et solaire. Le secteur Produits du bois comprend le bois de charpente, les panneaux à copeaux orientés, les produits de bois d'ingénierie et la distribution de matériaux de construction. La Société transfère également des matières premières, des matériaux semi-finis et des produits finis entre ses secteurs d'activité. Elle exploite environ 35 usines de fabrication aux États-Unis et au Canada.
- IndustrieForest / Wood Products
- Adresse220 Occidental Ave S, SEATTLE, WA, United States (USA)
- Employés9214
- CEODevin Stockfish