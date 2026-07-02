Négociation Waters - WAT
À propos de Waters
Waters Corporation est une société spécialisée dans les mesures qui conçoit, fabrique, vend et entretient principalement des systèmes technologiques de chromatographie liquide haute performance (HPLC), de chromatographie liquide ultra performante et de spectrométrie de masse (MS), ainsi que des produits de soutien, notamment des colonnes de chromatographie, d'autres produits consommables et des plans de service post-garantie complets. Les secteurs d'activité de la société comprennent Waters et TA. Le secteur d'activité Waters conçoit, fabrique, vend et entretient des instruments de chromatographie liquide (CL) et de spectrométrie de masse, des colonnes et d'autres consommables de chimie de précision qui peuvent être intégrés et utilisés avec d'autres instruments d'analyse. Le segment opérationnel TA conçoit, fabrique, vend et entretient des instruments d'analyse thermique, de rhéométrie et de calorimétrie. Ses instruments LC et LC-MS sont utilisés dans de nombreuses industries pour détecter, identifier, surveiller et mesurer la composition chimique, physique et biologique des matériaux, et pour purifier les composés.