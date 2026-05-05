Négociation Vulcan Materials Co - VMC CFD
À propos de Vulcan Materials Company
Vulcan Materials Company est un fournisseur d'agrégats de construction (principalement de la pierre concassée, du sable et du gravier) et un producteur d'enrobés bitumineux et de béton prêt à l'emploi. La Société exerce ses activités dans quatre secteurs: les granulats, l'enrobé, le béton et le calcium. Le secteur Granulats produit et vend des granulats (pierre concassée, sable et gravier, sable et autres granulats) et des produits et services connexes (transport et autres). La Société produit et vend du mélange d'asphalte en Arizona, en Californie, au Nouveau-Mexique et au Texas. La Société produit et vend du béton prêt à l'emploi en Géorgie, Maryland, Nouveau-Mexique, Texas, Virginie, Washington District of Columbia et aux Bahamas. Le secteur Calcium comprend une installation en Floride qui extrait, produit et vend des produits de calcium. Au 31 décembre 2016, il disposait de 337 installations de granulats actives. La Société vend des granulats qui sont utilisés comme ballast pour la construction et l'entretien des voies ferrées.
- IndustrieConstruction Materials
- Adresse1200 Urban Center Dr, BIRMINGHAM, AL, United States (USA)
- Employés11437
- CEOJ. Thomas Hill