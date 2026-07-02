Négociation Vor Biopharma Inc. - VOR
À propos de Vor Biopharma Inc.
Vor Biopharma Inc. est une société de thérapie cellulaire en phase clinique. La société est engagée dans la combinaison d'une nouvelle approche d'ingénierie du patient avec des thérapies ciblées pour fournir une solution aux patients souffrant d'hémopathies malignes. La société développe des produits candidats à base de cellules souches hématopoïétiques modifiées (CSEM), VOR33, VCAR33, qui ensemble constituent le paradigme du traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et d'autres hémopathies malignes. La plateforme de la société permet de traiter à la fois les greffes de cellules souches hématopoïétiques et les thérapies ciblées, telles que les conjugués anticorps-médicaments (ADC), les anticorps bispécifiques et les traitements par cellules CAR-T, notamment les CAR-T CD33. La société utilise la technologie de l'ingénierie génomique pour retirer les cibles de surface CD33 des cellules souches hématopoïétiques (CSH) afin de créer VOR33. Les CSH de la société, telles que VOR33, sont conçues pour être utilisées avec des produits thérapeutiques tels que VCAR33, qui permettent de tuer des tumeurs spécifiques.