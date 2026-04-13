Négociation Viant Technology Inc. - DSP CFD
À propos de Viant Technology Inc.
Viant Technology Inc. est une société de logiciels de publicité. Son logiciel permet l'achat programmatique de publicité, qui est l'électronisation du processus d'achat de publicité. Sa plate-forme côté demande (DSP), Adelphic, est une plate-forme logicielle d'entreprise utilisée par les spécialistes du marketing et leurs agences de publicité pour centraliser la planification, l'achat et la mesure de leur publicité sur divers canaux. Grâce à sa technologie, un spécialiste du marketing peut acheter des publicités sur le bureau, le mobile, la télévision connectée, la télévision linéaire, le streaming audio dans les jeux et les panneaux d'affichage numériques. Sa plateforme offre une suite de prévisions, de rapports et d'automatisation intégrée qui fournit à ses clients un aperçu de l'inventaire disponible en fonction du public cible souhaité. Sa plateforme prend en charge une gamme de types de transactions, y compris les enchères en temps réel, les places de marché privées et le programmatique garanti, permettant aux clients de s'approvisionner et d'intégrer l'inventaire publicitaire directement auprès des éditeurs et des places de marché privées.