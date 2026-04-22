Négociation Unum - UNM CFD
À propos de Unum Group
Unum Group est un fournisseur de prestations de protection financière aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les produits de la société comprennent l'invalidité, la vie, les accidents, les maladies graves, les soins dentaires et la vision et d'autres services connexes. Ses segments comprennent Unum des États - Unis, au Royaume - Uni et Colonial vie, Closed Block et Corporate. Son segment Unum des États - Unis comprend des assurances collectives invalidité de longue et de courte durée, des produits d'assurance-vie collective et de décès et mutilation accidentels, ainsi que des branches d'activité complémentaires et volontaires. Son segment Unum au Royaume-Uni comprend l'assurance pour l'invalidité de longue durée de groupe, la vie de groupe et les secteurs d'activité supplémentaires, qui comprennent les produits dentaires, d'invalidité individuelle et de maladies graves. Son segment colonial vie comprend l'assurance pour les produits d'accident, de maladie et d'invalidité, les produits d'assurance vie et les produits contre le cancer et les maladies graves émises principalement par Colonial vie & Compagnie d'assurance accident et commercialisées auprès des employés. Son segment à bloc fermé se compose d'autres produits d'assurance.
- IndustrieInsurance - Life / Health
- Adresse1 Fountain Sq, CHATTANOOGA, TN, United States (USA)
- Employés10100
- CEORichard McKenney