Négociation Universal Logistics - ULH CFD
À propos de Universal Logistics
Universal Logistics Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions de transport et de logistique personnalisées à travers les États-Unis, le Mexique, le Canada et la Colombie. Les secteurs de la société comprennent la logistique contractuelle, l'intermodalité, le camionnage et le courtage géré par la société. L'entreprise offre une gamme de services tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris le transport de lots complets, le courtage, le transport intermodal, le transport spécialisé et les services à valeur ajoutée. Les opérations intermodales comprennent les camions à vapeur, les voies ferrées et les services de soutien. Les services dédiés sont principalement fournis pour soutenir les clients du secteur automobile en utilisant des équipements de type fourgon. Les services à valeur ajoutée répondant aux besoins individuels des clients comprennent la manutention, la consolidation, le séquençage, le sous-assemblage, les services de transbordement, le kitting, le remballage, l'entreposage et la gestion des conteneurs consignés.