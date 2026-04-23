Négociation United Rental - URI CFD
À propos de United Rentals, Inc.
United Rentals, Inc. est une société de location d'équipement. La Société exerce ses activités dans deux secteurs : les locations générales et spécialisées. Le secteur de la location générale comprend la location de matériel de construction, aérien et industriel, d'outillage général et d'équipement léger, ainsi que les services et activités connexes. Les clients du segment de la location générale comprennent des entreprises de construction et industrielles, des fabricants, des services publics, des municipalités et des propriétaires. Le segment spécialisé comprend la location de produits de construction spécialisés, tels que l'équipement de sécurité des tranchées ; équipements électriques et de chauffage, ventilation et climatisation (CVC); des équipements de solutions fluides, des équipements de stockage mobiles et des espaces de bureaux modulables. Les clients du segment spécialisé comprennent des entreprises de construction engagées dans des projets d'infrastructure, des municipalités et des entreprises industrielles. Elle opère aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sa filiale est United Rentals (North America), Inc.
- IndustrieBusiness Support - Services
- Adresse100 Stamford Pl Fl 7, STAMFORD, CT, United States (USA)
- Employés20400
- CEOMatthew Flannery