Négociation Union Pacific Corp - UNP CFD
À propos de Union Pacific Corporation
Union Pacific Corporation est une société d'exploitation ferroviaire aux États-Unis. La Société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa principale société d'exploitation, Union Pacific Railroad Company (UPRR). La société relie environ 23 États dans les deux tiers ouest du pays par chemin de fer et maintient des horaires coordonnés avec d'autres transporteurs ferroviaires pour la manutention du fret à destination et en provenance de la côte atlantique, de la côte pacifique, du sud-est, du sud-ouest, du Canada et Mexique. La gamme diversifiée d'activités du chemin de fer de la société comprend le vrac, l'industrie et le haut de gamme. Les expéditions en vrac de la Société comprennent des céréales et des produits céréaliers, des engrais, des aliments et réfrigérés, ainsi que du charbon et des énergies renouvelables. Ses expéditions industrielles se composent de plusieurs catégories, notamment la construction, les produits chimiques industriels, les plastiques et les produits forestiers, entre autres. Ses expéditions Premium comprennent des automobiles finies, des pièces automobiles et des marchandises dans des conteneurs intermodaux, nationaux et internationaux.
- IndustrieRails / Roads - Freights
- Adresse1400 Douglas Street, OMAHA, NE, United States (USA)
- Employés30189
- CEOLance Fritz