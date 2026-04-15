Négociation Trican Well Service Ltd. - TCWca CFD
À propos de Trican Well Service Ltd
TRICAN WELL SERVICE LTD. est une société de services d'exploitation pétrolière axée sur le Canada. La société offre un éventail de produits spécialisés, équipements, services et technologies pour l'utilisation dans le forage, achèvement, stimulation et remaniement des puits de pétrole et de gaz au Canada, les Etats-Unis, Kazakhstan, Russie et Norvège, ainsi que des exploitations limitées en Arabie Saoudite et en Colombie. La société opère par le biais de trois divisions: Canada, États-Unis et International. Les exploitations canadiennes fournissent cimentation, fracturation, tube spiralédownhole tool services, azote, réservoir géologique, acidification, gestion, nettoyage industriel et pipeline et systèmes d'achèvement et services de creusage de puits. Les États-Unis fournissent cimentation, fracturation, tubage spiralé, azote, acidification, achèvement systèmes et services d'outils de forage. Les exploitations internationales fournissent cimentation, fracturation, tubage spiralé, acidification, azote, systèmes d'achèvement et services d'outils de forage.
- IndustrieOil Related Services / Equipment
- Adresse2900, 645 - 7 Avenue SW, CALGARY, AB, Canada (CAN)
- Employés1032
- CEOBradley Fedora