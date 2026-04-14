Négociation Toyota Motor Corporation - 7203 CFD
À propos de Toyota Motor Corp
TOYOTA MOTOR CORPORATION mène des activités dans l'industrie automobile. La Société mène également des activités dans le secteur financier et dans d'autres industries. Les secteurs de la Société incluent l'Automobile, les Services financiers et un secteur Autres. Toyota vend ses véhicules dans environ 190 pays et régions. Les marchés des automobiles de Toyota incluent le Japon, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Le secteur Automobile de la Société inclut la conception, la fabrication, l'assemblage et la vente de véhicules de tourisme, de fourgonnettes et de véhicules utilitaires, tels que des camions, ainsi que les pièces et accessoires connexes. Le secteur des Services financiers de la Société a pour mission de fournir un financement aux concessionnaires et à leurs clients pour l'achat ou la location de véhicules Toyota. Le secteur Autres comprend la conception, la fabrication et la vente de boîtiers, de télécommunications et d'autres activités. Ses activités connexes de technologies de l'information incluent un portail Web d'information automobile nommé GAZOO.com.
- IndustrieAuto / Truck Manufacturers
- Adresse1, Toyota-cho, TOYOTA-SHI, ACH, Japan (JPN)
- Employés366283
- CEOTakeshi Uchiyamada