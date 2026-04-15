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Négociation TotalEnergies SE (USA) - TTE CFD

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Taille de la position avec effet de levier ~$5,000.00

Valeur nominale avec effet de levier ~$4,000.00

-0.00063%
Horaires des frais de session nocturne21:00 (UTC)
DeviseUSD
Quantité minimale négociée0.1
Marge20.00%
BourseUnited States of America
Commission sur la négociation10%
Prime de stop garanti
Des frais de stop-loss garanti (SLG) ne sont facturés que si le SLG est déclenché. Veuillez consulter la section 'Tarifs et Frais de notre site web pour plus de détails.
1%

1Notre rémunération pour l’exécution de votre trade correspond au spread, soit la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Veuillez consulter la section Frais et Commissions sur notre site internet pour plus d’informations

Chiffres clés
Clôture Précédente90.93
Ouverture90.99
Variation sur 1 an60.48%
Fourchette du jour87 - 90.99

Négociation TotalEnergies SE (USA) - TTE CFD

À propos de TotalEnergies SE (ADR)

Total SE est une société pétrolière et gazière basée en France. La Société opère à travers quatre segments: Exploration & Production, Integrated Gas, Renewable and Power, Raffinage-Chimie et Marketing et Services. Exploration & Production englobent les activités d'exploration et de production. Integrated Gas, Renewables & Power regroupe les activités gazières menées en aval du processus de production et concerne le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL), ainsi que la production d'électricité, le négoce et la commercialisation de gaz et d'électricité. Il développe également des activités d'énergies renouvelables (hors biotechnologies) et de stockage d'énergie. Les activités d'efficacité énergétique sont représentées par une division dédiée à l'innovation et à l'efficacité énergétique. Raffinage et Chimie englobent les activités de raffinage et de pétrochimie ainsi que les activités de Hutchinson. Il comprend également les activités de négoce et d'expédition du pétrole. Marketing et Services comprend des activités mondiales d'approvisionnement et de marketing dans le domaine des produits et services pétroliers.

  • IndustrieIntegrated Oil / Gas
  • Adresse2 Place Jean Millier, PARIS, France (FRA)
  • Employés101309
  • CEOPatrick Pouyanne

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Consultez les commentaires de nos clients1, quel que soit leur niveau d'expérience.
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2025-05-25
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2025-01-02
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