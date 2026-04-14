Négociation Tootsie Roll Industries, Inc. - TR CFD
À propos de Tootsie Roll Industries, Inc.
Tootsie Roll Industries, Inc. et ses filiales consolidées sont engagées dans la fabrication et la vente de produits de confiserie. La société exerce ses activités aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les produits de la société sont vendus sous les marques déposées TOOTSIE ROLL, TOOTSIE POPS, CHILD'S PLAY, CARAMEL APPLE POPS, CHARMS, BLOW-POP, CHARMS MINI POPS, CELLA'S, DOTS, JUNIOR MINTS, CHARLESTON CHEW, SUGAR DADDY, SUGAR BABIES, ANDES, FLUFFY STUFF, DUBBLE BUBBLE, RAZZLES, CRY BABY, NIK-L-NIP, et TUTSI POP (Mexique). Ses produits sont vendus par l'intermédiaire d'environ 30 courtiers en alimentation et épiceries et par la société elle-même à des clients situés aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ses clients comprennent des distributeurs en gros de bonbons, de produits alimentaires et d'épicerie, des supermarchés, des magasins de variétés, des magasins à un dollar, des chaînes d'épiceries, des chaînes de pharmacies, des chaînes de magasins à rabais, des associations d'épiceries coopératives, des marchands de masse, des magasins-entrepôts et des clubs de membres, des exploitants de distributeurs automatiques et autres.