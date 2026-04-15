Négociation Toll Brothers - TOL CFD
À propos de Toll Brothers
Toll Brothers, Inc. s'occupe de la conception, de la construction, de la commercialisation, de la vente et de l'organisation du financement de maisons individuelles et jumelées dans des communautés résidentielles de luxe. La société opère à travers deux segments : la construction de maisons traditionnelles et l'aménagement urbain. Le segment de la construction de maisons traditionnelles construit et vend des maisons individuelles et jumelées dans des communautés résidentielles de luxe situées dans des marchés suburbains aisés et s'adresse aux acheteurs de maisons de luxe abordables et de résidences secondaires aux États-Unis. Le segment de la construction de maisons traditionnelles opère sur cinq sites géographiques aux États-Unis. Le segment des constructions urbaines intercalaires construit et vend des maisons sur les marchés urbains intercalaires par l'intermédiaire de Toll Brothers City Living (City Living). Elle exploite ses propres filiales d'architecture, d'ingénierie, d'hypothèque, de titres, de développement foncier, de développement de terrains de golf, de technologie des maisons intelligentes et de paysage.