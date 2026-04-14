Négociation Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated - 9501 CFD
À propos de Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated
Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated est une société basée au Japon dont l'activité principale est l'électricité. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le secteur Holdings est impliqué dans le soutien à la gestion et la fourniture de services communs aux entreprises principales, ainsi que dans la vente d'électricité issue de la production d'énergie hydroélectrique et nucléaire. Le segment Fuel & Power s'occupe de la vente d'électricité d'origine thermique et de l'approvisionnement en combustible, du développement de l'énergie thermique, ainsi que de l'investissement dans le secteur des combustibles. Le segment Power Grid est impliqué dans la fourniture d'électricité par la transmission, la transformation et la distribution, la construction et l'entretien des équipements de transmission, de distribution et de communication, ainsi que la recherche, l'acquisition et l'entretien des équipements, des terrains et des bâtiments. Le segment Energy Partner fournit des solutions et des services complets en fonction des besoins des clients et assure l'approvisionnement en électricité.