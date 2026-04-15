Négociation TJX - TJX CFD
À propos de TJX Companies Inc
TJX Companies, Inc. (TJX) est un détaillant de vêtements et d'articles de mode pour la maison à bas prix aux États-Unis et dans le monde entier. La Société exerce ses activités dans quatre segments: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada et TJX International. T.J. les chaînes Maxx et Marshalls aux États-Unis étaient collectivement le détaillant à bas prix aux États-Unis avec un total de 2,221 magasins au 28 janvier 2017. La chaîne HomeGoods était un détaillant à bas prix d'articles de mode pour la maison aux États-Unis avec 579 magasins. Le secteur TJX Canada exploite les chaînes Winners, HomeSense et Marshalls au Canada. Winners est le détaillant de vêtements et d'articles de mode pour la maison à bas prix au Canada. HomeSense offre un concept de mode à prix réduit au Canada. Le segment TJX International exploite le T.K. les chaînes Maxx et HomeSense en Europe. Avec 503 magasins, T.K. Maxx opérait au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Pologne, en Autriche et aux Pays-Bas.
- IndustrieRetail - Apparel / Accessories
- Adresse770 Cochituate Rd, FRAMINGHAM, MA, United States (USA)
- Employés340000
- CEOCarol Meyrowitz