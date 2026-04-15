Négociation Thor Industries - THO CFD
À propos de Thor Industries
Thor Industries, Inc. fabrique une gamme de véhicules de loisirs (VR) aux États-Unis et vend ces véhicules principalement à travers les États-Unis et le Canada, ainsi que des pièces et accessoires connexes. La société exerce ses activités par le biais de trois secteurs isolables : Véhicules récréatifs remorquables nord-américains, Véhicules récréatifs motorisés nord-américains et Véhicules récréatifs européens. Le secteur des véhicules récréatifs tractables nord-américains comprend Airstream (tractable), Heartland (incluant Cruiser RV et DRV), Jayco (incluant Jayco tractable, Starcraft et Highland Ridge), Keystone (incluant CrossRoads et Dutchmen), KZ (incluant Venture RV) et Tiffin Group (Vanleigh RV). Le segment des véhicules récréatifs motorisés en Amérique du Nord comprend Airstream (motorisé), Jayco (incluant Jayco motorisé et Entegra Coach), Thor Motor Coach et Tiffin Group (Tiffin Motorhomes, Inc). Le secteur des véhicules récréatifs européens se compose uniquement de l'entreprise EHG.